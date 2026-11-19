SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 11'inci bölümünde Leyla’yı kaçıran Nasim ile onu arayan Mirza’nın yolu köprüde kesişti. Nasim ateş ettiğinde Leyla’nın önüne atılan Vuslat vuruldu. Hesaplaşma sırasında Mirza’nın vurduğu Nasim, ondan kurtulmak için kendini köprüden aşağı attı.

Dizinin yeni bölümü; Total’de 7.94 izlenme oranı, 21.64 izlenme payı, 20+ABC1’de 7.76 izlenme oranı, 21.39 izlenme payı, AB’de ise 6.36 izlenme oranı, 20.30 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan bölüm, #SevdanBirAteş etiketi ile 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

11'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla, tutulduğu mağarada iplerini çözüp Nasim’in başına taşla vurarak kaçtı. Mirza’ya ıslıkla yerini duyurdu ancak Nasim, onu yeniden yakaladı. Bu sırada Hüma, yıllar önce Halep’te Leyla’nın yardım istemek için yazdığı notu Mirza’ya verdi.

Mirza, Leyla’yı kurtarmak için Nasim’le karşı karşıya;

REKLAM

Nasim’in telefonundan Mirza’yı gizlice arayan Leyla, bulunduğu yere ilişkin ipucu verdi. Mirza metruk binaya kadar ulaştı fakat Nasim, Leyla’yı silahla susturup saklandı. Faysal’ın Vuslat’tan istediği kamyonla kaçma planı da Vuslat’ın Faysal’ı vurup kamyonun anahtarını almasıyla bozuldu. Finalde Nasim’in aracının önünü kesen Vuslat, Leyla’ya kendisine doğru koşmasını söyledi. Nasim ateş edince Leyla’yı korumak için önüne atıldı. Nasim, Mirza’dan kurtulmak için kendini köprüden attı. Mirza ve Leyla, köprünün ortasında birbirlerine sarıldı. Köprüden atlayan Nasim hayatta mı? Leyla’yı korurken vurulan Vuslat kurtulabilecek mi?

REKLAM

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 12'NCİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ YAYINLANDI

"BİR AİLE OLMAK İÇİN ÇABALARIM, BANA İZİN VER"

Leyla’nın elini tutan Mirza, geçmişte söylediklerinden duyduğu pişmanlığı dile getiriyor. Mirza’nın “Senden nefret ediyorum dediğimde yalan söylemiştim. Buradan gitmeni istediğimde de. Özür dilerim Leyla... Bin kere özür dilerim.” sözleri duygu dolu anları ekranlara getiriyor. Gözleri dolan Leyla elini Mirza’nın elinin üzerine koyarak tesellide bulunuyor. Mirza’nın “Bir aile olmak için çabalarım. Bana izin ver” sözlerine ne yanıt vereceği ise merak konusu oluyor.

REKLAM

İşte 'Sevdan Bir Ateş’in 12'inci bölüm ön izlemesi;

'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.