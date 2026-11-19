Barış, 17 yaşındaydı... Katil yine yakını çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Barış Şener cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli belirlendi ve gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener'in kuzeni tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı
Mardin'de kan donduran olay, 15 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi.
BIÇAKLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener (17), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Şener, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
JANDARMA KATİLİN İZİNİ SÜRDÜ
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı ile kapsamlı çalışma yürüttü.
48 SAAT SONRA YAKALANDI
Ekiplerin 48 saat süren çalışması sonucunda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Çalışmada, cinayet şüphelisinin maktulün kuzeni olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzen tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.