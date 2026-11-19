ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde zirveye ev sahipliği yaptığı için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür ederek Çin liderini "olağanüstü bir lider" olarak tanımladı.

Trump, "Burası inanılmaz bir ülke. İnanılmaz bir iş başardınız; siz de olağanüstü bir lidersiniz. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News'e verdiği bir önceki röportajda ise, kendi gelişi sırasında sergilenen görkemli karşılamaya dikkat çekti; bu durumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil diğer liderlerin karşılanma biçiminin çok daha sönük kalmasıyla tezat oluşturduğuna değindi.

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ÜÇLÜ ZİRVEYE "TARİHİ" YORUMU

Dünya günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşecek üçlü zirveyi beklerken, Trump, Şi ve Putin ile yapacağı görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi ve "3 ülke için de daha fazla fırsatı değerlendireceklerini" kaydetti.

PUTİN 9 SENE SONRA KAREDE

Öte yandan dünya liderleri bu sabah, zirve kapsamındaki ikinci toplu fotoğraf çekimi için bir araya gelirken, sahne kırmızı ve mavi eşarplarla donatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğrafın tam merkezinde yer aldı; kendisi dokuz yıl aradan sonra ilk kez şahsen bu karede boy gösterdi. Bir önceki katılımı, 2017 yılında Vietnam'da düzenlenen APEC zirvesindeydi.

2020 ve 2021 yıllarında, pandemi döneminde zirveye çevrim içi olarak katılmıştı; ancak bu yıla dek şahsen yer almamıştı. Putin'in zirvelere katılmasının en temel sebebi ise Ukrayna savaşı olmuştu.