İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan 27 yaşındaki Dr. Pelin Pınar, 11 Kasım gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de yaşadığı binanın 8'inci katındaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç doktorun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pelin Pınar'ın ölümünden önce sevgilisiyle birlikte binaya girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

REKLAM

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE BİNAYA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, açık renk ceket ve pantolon giyen Nebi Ö. ile siyah üst ve açık renk pantolon giyen Pelin Pınar'ın binaya birlikte girdikleri görülüyor. İkili, bina girişinden asansörlerin bulunduğu bölüme doğru ilerliyor. Elinde koyu renk bir çanta bulunan genç doktor, sevgilisiyle birlikte asansörün önünde bekliyor. Bu sırada Nebi Ö.'nün bir ara güvenlik kamerasına doğru baktığı görülüyor. Çift, daha sonra asansöre yönelerek kameranın görüş alanından çıkıyor.

21 KASIM'DA NİŞANLANMAYA HAZIRLANIYORLARDI

Soruşturma kapsamında genç doktorun 28 yaşındaki sevgilisi Nebi Ö.'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduklarını ve mayıs ayından itibaren aynı evde yaşamaya başladıklarını anlatan Nebi Ö., 21 Kasım'da nişanlanmayı planladıklarını söyledi. Pelin Pınar'ın kısa süre önce hamile kaldığını ancak 4-5 haftalık gebeliğin düşükle sonuçlandığını öne süren Nebi Ö., genç doktorun bu süreçte psikolojik olarak zor günler geçirdiğini iddia etti.

REKLAM

Nebi Ö., savcılık ifadesinde Pelin Pınar ile birlikte Kuyumcukent'e gittiklerini, nişan için altın ve kolye aldıklarını anlattı. Daha sonra bir alışveriş merkezinde yemek yediklerini ve nişan elbisesi baktıklarını belirten şüpheli, eve döndükten sonra birlikte alkol aldıklarını söyledi. Nebi Ö., saat 23.40 sıralarında uyumak istediğini, Pelin Pınar'ın ise gebelik kaybı nedeniyle üzgün olduğunu anlatarak ağladığını, kendisinin de onu teselli etmeye çalıştığını ileri sürdü.

"LAVABODAYKEN SES VE ÇIĞLIK DUYDUM"

Olay sırasında lavaboda olduğunu savunan Nebi Ö., dışarıdan önce bir ses, ardından çığlık duyduğunu söyledi. Balkona çıktığında aşağıda yerde yatan birini gördüğünü ve bunun Pelin Pınar olduğunu anladığını anlatan şüpheli, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve site güvenliğini aradığını belirtti. Suçlamaları kabul etmeyen Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

REKLAM

BABASI İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYOR

Genç doktorun babası Yalçın Pınar ise kızının intihar ettiğine inanmadığını belirterek olayda kasıt olabileceğini öne sürdü. Kızının balkondan itilmiş olabileceğini düşündüklerini dile getiren baba Pınar, ölümün aydınlatılmasını istedi. Pelin Pınar'ın 8'inci kattaki evinin balkonundan nasıl düştüğü ve olayda herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığı, yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.