Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme için çalışmalar sürüyor.

İKİ BAKANLIK VERİLERİ HAZIRLIYOR

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri hazırlıyor. Kaynaklara göre, yaş grupları, prim gün sayıları, temel kök maaş durumları, en düşük emekli aylığı ile ilgili alternatifli çalışma yapılıyor.

“BÜTÇE EMEKLİLERE ADİL ŞEKİLDE DAĞITILACAK”

İyileştirme için 2027 bütçesinde bir alan da ayrıldı. AK Parti kaynakları, ortada bir bütçe olduğunu, bu bütçenin emeklilere adil bir şekilde dağıtılacağını belirtiyor. Bir yandan da fonların tasfiyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynakları, 455 binden fazla yatırımcının tek tek incelendiğini kaydetti.

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AK Parti, 9-10 maddeden oluşacak müstakil hal yasasına dair muhalefeti de bilgilendirdi. Meclis Sanayi Komisyonu üyeleriyle toplantı yapıldı. Kanun teklifinin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinden önce Meclis'e sunulması bekleniyor.

HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

Düzenlemenin temelini, üretici birliklerinin tüketiciyle doğrudan buluşabileceği alternatif satış imkanlarının geliştirilmesi oluşturacak. Tarlada 5 lira olan bir ürünün markette 50 liraya kadar çıkmasına neden olan maliyetlerin azaltılması hedeflenecek. Ürünlerin imha edilmesi ve yere dökülmesine yönelik cezalar artırılacak. Teklifle 1 milyon liraya kadar ağır yaptırımlar var. AK Parti'nin 25 maddeden oluşacak Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifini ise önümüzdeki ay Meclis'e sunması bekleniyor.