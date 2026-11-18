Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğindeki davete katılan liderler, yemek öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Davete ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Brunei Darusselam Sultanı Hassanal Bolkiah, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve APEC'e "Çin Taipesi" adıyla üye olan Tayvan'ı temsilen Acer şirketinin kurucusu Stan Shih katıldı.

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva da davette ve aile fotoğrafında yer aldı.

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993'te toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

*Haberin görselleri AP, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.