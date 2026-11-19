Pabuççuoğlu yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil.