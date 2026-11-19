Tarık Papuççuoğlu: Bir şirketin misafirhanesinde kalıyorum
Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, "Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim" dedi
Tarık Papuççuoğlu özel yaşamına dair konuştu. Bodrum’da bir şirketin misafirhanesinde yaşadığını anlatan Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki söylentilere açıklık getirdi.
Usta oyuncu, "Bodrum’da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum’daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.
Öykü Cengiz İle O An'ın Öykü'sü programına katılan Papuççuoğlu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" diye konuştu.
"GENÇ AŞKIM İÇİN AYRILDIM" DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, 29 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu’dan neden boşandığını itiraf etmişti. Genç bir kadına âşık olduğu için eşinden ayrıldığını belirten Papuççuoğlu bu durumdan hiç pişmanlık duymadığını söylemişti.
Pabuççuoğlu yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil.
"8 YIL SÜRDÜ"
Aşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen oyuncu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Her dakika görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarım tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk düşünmedim” ifadelerini kullanmıştı.
Usta oyuncu, "8 sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine döndüğünde nasıl karşılık verdi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etmişti: Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler kopuyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. İkinci kez barışınca eski eşim evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlendiğim eskiye döner miyim diye düşündüm.
Usta oyuncu, 2003-2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Amil Bey' karakteriyle de tanınıyor.