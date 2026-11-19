Aksaray merkeze bağlı, kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Yuva köyünde, 1970'li yıllarda başlayan yurt dışına göç hareketi, yıllar içinde köyün demografik yapısını değiştirdi.

Geçim sıkıntısı ve iş bulma zorluğu nedeniyle yaklaşık 15 kişinin farklı yollarla İngiltere'ye gitmesiyle başlayan göç süreci, zamanla diğer aile üyelerinin de bu ülkeye yerleşmesiyle büyüdü. İngiltere'de iş bulan ve yaşamını burada kuran köylüler, yakınlarını da yanlarına çağırdı. İşçi ya da turist olarak İngiltere'ye giden çok sayıda kişi, zamanla aileleriyle birlikte bu ülkede yaşamaya başladı.

Gurbetçilerle birlikte yaklaşık 7 bin nüfusa sahip olan Yuva köyünde bugün 500-600 kişi yaşıyor. Toplam 800 hanenin bulunduğu köyde yalnızca 50-60 hanede yaşam sürüyor. Köyün nüfusu, yaz aylarında tatil için memleketlerine gelen gurbetçilerle yeniden artıyor.

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"YAZIN KÖY CİVIL CIVIL OLUYOR"

Köyde bakkal işleten 54 yaşındaki Ayşe Karapınar, köyde yaşayanların azalmasıyla bazı kişilerin Aksaray merkeze de taşındığını belirterek, "7'nci ve 8'inci aylarda buraya geliyorlar. Burada izin yapıyorlar. Kimisi balayına gidiyor, kimisi burada kalıyor. 6 binin üzerinde kişi dışarıda, geri kalanı burada. Buradan Aksaray'a gidenler de var" dedi.

Köy sakinlerinden 24 yaşındaki Seher Sağlam da köyün yaklaşık 7 bin nüfusa sahip olduğunu, bunun 6 bin 500'ünün yurt dışında yaşadığını söyledi.

Göç edenlerin büyük bölümünün İngiltere'de bulunduğunu aktaran Sağlam, aileleriyle birlikte bu ülkeye yerleşenlerin sayısının zamanla arttığını ifade etti.

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Sağlam, "Hatta burada 500 bile nüfus yok. Birçoğu da Aksaray'a taşındı. Yazın burada hep yabancı plakalı araçlar görürsünüz. Cıvıl cıvıl olur. İzne geliyorlar, izinlerini yapıp giderler" diye konuştu.

"GİDENLER EKMEK PARASI İÇİN GİTTİ"

Yuva Köyü Muhtarı Arif Çalak (45), köydeki göç hareketinin 1970'li yıllarda başladığını belirterek, o dönemde geçimini sağlamak isteyenlerin İngiltere'ye gittiğini anlattı.

Köylülerin bir bölümünün işçi olarak, bir bölümünün ise farklı yollarla İngiltere'ye giderek çalışmaya başladığını kaydeden Çalak, şöyle konuştu:

"Köyümüzün yüzde 80'i yurt dışında. Geçim kaynağını hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan bir köyüz. Köylülerimiz İngiltere'ye ekmek parası için gitmiş. Gidenler işçi olmuş, olmayanlar turist olarak gidip çalışarak köyüne katkıda bulunmaya çalışmış. Buranın nüfusu İngiltere'dekilerle birlikte 7 bin civarında, 6 bin 500'ü İngiltere'de. Burada yaşlı ve genç olarak 500 veya 600 kişi yaşıyor."

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Yaz aylarında köy nüfusunun 5-6 bine ulaştığını belirten Çalak, yurt dışında yaşayanların 1-2 aylık izinlerinin ardından yeniden İngiltere'ye döndüğünü söyledi.

Köy sakinlerinden 61 yaşındaki Akif Çalak, kendisinin İngiltere'ye gitmediğini ancak 3 çocuğunun da bu ülkede yaşadığını belirterek, "Çocuklarımın üçünü de turist olarak gönderdim" dedi.

Ramazan Çalak (56) da köyün normal nüfusunun yaklaşık 7 bin olduğunu, ancak bugün 500-600 kişinin yaşadığını ifade ederek, diğer köylülerin çoğunun İngiltere'de, bir bölümünün ise Almanya ve Hollanda'da bulunduğunu kaydetti.

Köyün 93 yaşındaki en yaşlı sakinlerinden Cuma Okudan ise akrabalarının tamamına yakınının yurt dışında yaşadığını belirterek, köyde artık az sayıda kişinin kaldığını söyledi.