Sakarya'da olay, 18 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir şekerleme dükkanında meydana geldi.

ESKİ ORTAK İŞ YERİNE GELDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, işletmenin eski ortağı olduğu öğrenilen İ.D. (39), alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelerek mevcut ortaklar B.K. (29) ve Merve Kırcalı (19) ile tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE İKİ ORTAĞINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanındaki av tüfeğiyle iki ortağa ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda her iki bacağından vurulan B.K. ile sol bacağından yaralanan Merve Kırcalı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

19 YAŞINDA HAYATA VEDA

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Merve Kırcalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

EVİNİN ÖNÜNDE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin önünde olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

SALDIRGANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelinin üst aramasında ise 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.