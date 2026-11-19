Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 18 Kasım'da parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Ermenistan'ın önceliğinin en yakın komşuları Azerbaycan ve Türkiye ile barış sağlamak olduğunu söyledi.

1870'lerden beri Ermenileri Türklere karşı dış güçlerin düşman ettiğini savunan Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"Bu takıntıdan ne zaman kurtulacağımızı anlamıyorum. 1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk' dedi. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Ve hepsi bu kadardı. Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu.

ÖNCELİK KOMŞULARLA BARIŞ

Paşinyan, Ermenistan'ın önceliğinin en yakın komşuları Azerbaycan ve Türkiye ile barış sağlamak olduğunu söyledi. Hükümetinin bu ülkelerle ilişki kurduğu için yöneltilen eleştirilerin kendilerini yollarından döndüremeyeceğini belirtti.

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"Örneğin Yeni Zelanda ile geri döndürülemez ve kalıcı bir barış tesis etmeye gitmek büyük bir yetenek gerektirmez" diyen Paşinyan, asıl meselenin Ermenistan'ın komşularıyla barış kurması olduğunu ima etti.

AZERBAYCAN İLE BARIŞ ANLAŞMASI

Paşinyan, muhalefetin anlaşmayı "Aliyev'in barışı" olarak nitelendirmesini reddetti. Anlaşmanın iki taraflı olduğunu ve yalnızca çatışma yaşamış iki ülkenin liderleri tarafından imzalanabileceğini söyledi.

Paşinyan, "Aliyev ile bir belge imzalamam gerekiyor. Zaten bir belge imzaladım. Barışı geri döndürülemez hale getirmek için bir belge daha imzalamam gerekiyor" dedi.