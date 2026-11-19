Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

ÇİN'DE TARİHİ ZİRVE: TRUMP, PUTİN VE Şİ GÖRÜŞTÜ

Dünyanın merakla beklediği Trump, Putin ve Şi görüşmesi bugün Çin'de yapıldı. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında yapılan görüşme öncesinde yuvarlak masada oturan 3 lider açıklamalarda bulundu.

Şİ: NÜKLEER SAVAŞ KAZANILAMAZ

Çin lideri Şi, "Tarihten ders almalıyız. Büyük ülkelerin ortak sorumluluğu var. Küresel zorlukların üstesinden gelmek için üç ülke birlikte çalışmalı. Tüm nükleer silahları imha etmeli, dünyayı nükleer tehditlerden arındırmalıyız. Nükleer savaş kazanılamaz" dedi.

PUTİN: ORTAK SORUMLULUĞUMUZ VAR

Rusya lideri Putin"Üç devletin barış ve güvenliğin korunmasında ortak sorumluluğu var. Küresel ve bölgesel bağları görüşmeliyiz. Bunun yanında, enerji güvenliğini de görüşmeliyiz. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri yapıcı bir şekilde iş birliği yaparlarsa, küresel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunabilirler" ifadelerini kullanırken...

TRUMP: GERÇEKTEN TARİH YAZIYORUZ

ABD Başkanı Trump ise, "Geçmişteki liderler, görüş ayrılıkları yaşadıkları liderlerle konuşmaktan çoğu zaman kaçındı. Fırsatları geri çevirerek hiçbir zaman barış sağlanamadı. Gerçekten tarih yazıyoruz. Üç ülke nükleer silahlar konusunu görüşmek için benzersiz bir konumda. İran nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

ÇİN-ABD-RUSYA'DAN ORTAK AÇIKLAMA: 'BARIŞ BİLDİRGESİ'

Çin, ABD ve Rusya'dan yaklaşık 1 buçuk saat süren üçlü zirve sonrası 'Barış Bildirgesi' başlığıyla ortak bir açıklama geldi. Açıklamada "Üç ülke, enerji akışının istikrarlı şekilde sürdürülmesinin önemi yeniden teyit etti. Nükleer savaş olmayacağını liderler bir kez daha vurguladı." ifadeleri yer aldı.

2 BÜYÜKŞEHİR VE 7 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Yurda dönelim... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu ile birlikte 6 ilçe belediye başkanının rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Kavcıoğlu, hakkındaki iddialar nedeniyle geçtiğimiz hafta görevinden affını istemiş, dün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirmişti.

MUSTAFA YAZICI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturmada dün ifadeye çağrılan Mustafa Yazıcı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

KURTULMUŞ: GENİŞ BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ YOK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde İzleme Komisyonu ile ilgili açıklamada bulundu. "Çalışmalarda artık son aşamaya gelinmiştir. Komisyon izleme ve gözleme faaliyetleri yapacak. Geniş bir komisyona ihtiyaç yok. Makul bir sayı ortaya çıkacaktır. Partilere üye sayısı için yazı yazacağım. Üye verip vermemekle ilgili resmi bir cevap almadım." dedi.

PAŞİNYAN: DIŞ GÜÇLER BİZİ TÜRKLERE DÜŞMAN ETTİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Paşinyan, Ermenistan'ın önceliğinin en yakın komşuları Azerbaycan ve Türkiye ile barış sağlamak olduğunu söyleyerek "1870'lerden bu yana bizi kontrol etmeye çalışan, bilincimizi bulandırmak isteyen güçler ne dedi? 'Türk, Türk, Türk' dedi. Dış güçler bizi Türklere düşman etti. Ve hepsi bu kadardı. Bütün düşünce sistemimiz altüst oldu" açıklamasında bulundu. Paşinyan Antlaya'da katıldığı COP31 Zirvesi'nde aldığı muzu 4 ülke dolaştırdıktan sonra yiyerek gündem olmuştu.

VAN GOGH'UN TABLOSU REKOR FİYATA SATILDI

Hollandalı ressam van Gogh'un 1890 yılında yaptığı Çiçek Açan Kestane Ağaçları adlı tablo, New York'ta düzenlenen açık artırmada 190,4 milyon dolara satıldı. Eser, sanatçının müzayedede satılan en pahalı tablosu oldu.

MAHREMİYET KAYGISI PROSTAT KANSERİNDE GEÇ KALMAYA NEDEN OLUYOR

Üstte mavi bir kurdele var, dikkatinizi çekmiştir... Kasım ayı, erkek sağlığı farkındalık ayı... Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyon erkeğe, Türkiye'de ise 19 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuluyor. Çoğu zaman erken evrede belirti vermeden ilerleyen prostat kanserine, mahremiyet endişesi, utanma ve toplumsal tabular eklenince hastalığın ilerlemesi kaçınılmaz oluyor. Lütfen belirtileri önemseyin ve geç kalmadan harekete geçin.