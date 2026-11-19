Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine alındığını duyurdu. Gelişmeyi tarihi bir gün olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma'nın yıllar süren çalışmaların ve büyük emeklerin ardından TSK envanterine girdiğini belirterek, bu gelişmenin hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün…

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Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı.

Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Gelişme, Baykar'ın 19 Kasım 2026 tarihli açıklamasıyla da doğrulandı. Şirket, kabul testlerini tamamlayan ilk 3 Kızılelma'nın güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

ÇELİK: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

Sosyal medya mesajına "Tarihi bir gündeyiz" diye başlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik devamında şu ifadelere yer verdi:

Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız #KIZILELMA’nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi.

Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu.

Bu, hem dünyadaki “savunma mimarileri” açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye’nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir.

“Özgüven devrimi”nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı.

Kızılelma ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm

@BaykarTech

ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz...

Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar’ı rahmetle anıyoruz.

Türkiye’nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin tarih yazdığını belirttiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

DURAN: TÜRKİYE TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye, savunma sanayiinde kendi imkân ve kabiliyetleriyle tarih yazmaya devam ediyor.

Dünyada bir ilk olarak millî insansız savaş uçağımız Kızılelma’nın 3 adetinin güvenlik güçlerimizin envanterine girmesi, ülkemizin mühendislik gücünün, teknolojik birikiminin ve stratejik vizyonunun önemli bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz kararlı irade, Türkiye’yi geleceğin savunma teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında öncü bir konuma taşıyor.

Bu önemli başarıda emeği bulunan Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar başta olmak üzere BAYKAR ailesini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm çalışanları gönülden tebrik ediyorum.

Kızılelma’nın ülkemize, milletimize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum.