Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 5. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Beşiktaş Fuzul, Gabriel ve Wilbekin'ın kazandırdığı sayılarla 7. dakikada 14 farklı üstünlük yakaladı: 16-2. Çabuk toparlanan Real Madrid, hücumda üretkenliğini kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında üst üste bulduğu basketlerle farkı 3'e kadar indirdi. Beşiktaş, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında dış atışlardan üst üste 3 isabet sağlayan siyah-beyazlılar, 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde de skor üretmeye devam eden ve bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Beşiktaş Fuzul, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

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Üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan son 4 dakikada dış atışlardan kritik basketler bularak üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Real Madrid, Smith'in dış atışıyla 37. dakikanın başlarında farkı 4'e düşürdü: 71-67. Eflatun-beyazlılara Jeffries'in kritik basketleriyle yanıt veren Beşiktaş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Marcin Kowalski (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)

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Beşiktaş Fuzul: Dotson 4, Wilbekin 15, Jeffries 20, Omoruyi, Gabriel 11, Walker 15, DeJulius 5, Morgan 5, Metecan Birsen 4, Brown, Zizic 4

Real Madrid: Feliz 13, Smith 16, Prodica, Pradilla 2, Tavares 5, Luwawu-Cabarrot 8, Abalde 7, Okeke 1, Maledon 22, Jones 5, Sarr

1. Periyot: 18-15

Devre: 45-37

3. Periyot: 64-54

Beş faulle çıkanlar: 31.14 Metecan Birsen, 39.41 Gabriel (Beşiktaş)