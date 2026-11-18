Real Madrid Arda Güler'in sözleşmesini uzattı!
İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı.
İspanya La Liga'de Real Madrid formasını giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı.
Real Madrid cephesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatıldı.
İŞTE REAL MADRID'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Real Madrid CF ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar ve bu sayede oyuncu 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacak.
Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e geldi. Formamızla geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası.
Kendisi Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen ve bugüne kadar 38 maçta oynayan bir oyuncudur.
Geçtiğimiz Eylül ayında 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu ödülünü aldı.
GLOBE SOCCER ÖDÜLLERİ'NE ADAY
Arda Güler, 2026 Globe Soccer Ödülleri’nde ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülüne aday gösterildi. Genç oyuncu bu ödüle geçtiğimiz sezonlarda da aday gösterilmişti. Globe Soccer Ödülleri’nin 17’ncisi bu yıl, 28 Aralık’ta Dubai’de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım’a kadar devam edecek.
Arda Güler, 2026 Globe Soccer Ödülleri’nde ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülüne aday gösterildi. Genç oyuncu bu ödüle geçtiğimiz sezonlarda da aday gösterilmişti. Globe Soccer Ödülleri’nin 17’ncisi bu yıl, 28 Aralık’ta Dubai’de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım’a kadar devam edecek.