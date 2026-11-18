İspanya La Liga'de Real Madrid formasını giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı.

Real Madrid cephesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatıldı.

İŞTE REAL MADRID'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Real Madrid CF ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar ve bu sayede oyuncu 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacak.

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e geldi. Formamızla geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası.

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Kendisi Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen ve bugüne kadar 38 maçta oynayan bir oyuncudur.

Geçtiğimiz Eylül ayında 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu ödülünü aldı.

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