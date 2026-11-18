Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etti.

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.

'GEREKÇESİNİ BİLMİYORUZ'

Özdemir'in istifasının birkaç gündür kamuoyunda konuşulduğunu belirten CHP İl Başkanı Şahin, "Birkaç gündür basında yer alıyor. Ancak istifa gerekçesiyle ilgili bize herhangi bir bilgi vermedi. Hangi gerekçeyle istifa ettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

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'DOĞRU BULMUYORUM'

Seçilmiş kişilerin parti değiştirmesine karşı olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Şahin şunları söyledi:

"Daha önce de belirtmiştim. Seçmen iradesiyle gelen kişilerin, seçildikleri iradeye saygı duyması gerekiyor. Ben siyasi seçilmişlerin parti değiştirmesini, hangi parti olursa olsun eskiden beri doğru bulmadığımı belirtmiştim. Antalya seçmeni gereken cevabı seçimlerde hem geçtiği siyasi partiye, hem de Büşra Özdemir'e verecektir diye düşünüyorum."

CHP İl Başkanı Şahin, konuyu takip ettiklerini ve Özdemir'den açıklama beklediklerini belirtti.