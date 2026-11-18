ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği tarihi zirve için Çin'e geldi.

Trump'ı Shenzhen'deki havalimanında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı. Bu, Trump'ın Çin'e bu yıl gerçekleştirdiği ikinci ziyaret oldu.

Tarihi üçlü zirve, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleşecek. Yarın bir araya gelecek üç liderin görüşmesini, dünya dikkatle takip edecek.

PUTİN: ÖNEMLİ SONUÇLAR BEKLİYORUM

Öte yandan Rus lider Putin, bugün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, görüşmeden önemli sonuçlar beklediğini kaydetti.

REKLAM

Putin, APEC ülkelerinin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu vurgulayarak, “Gelişmekte olan Asya ülkeleri küresel ekonomide giderek daha fazla söz sahibi oldu. Bazı ülkeler ekonomik büyüme kaydeden rakiplerini engellemeye çalışıyor ancak yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve ihracat kısıtlamaları ülkelerin ekonomik gelişimini tamamen durduramıyor” ifadelerini kullandı.