Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 14:56 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
Mustafa Yazıcı, fon soruşturmasında soruşturmada adı geçen Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin ortakları arasında yer alıyordu.
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Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında, yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin dün tümüyle TMSF’ye devredilmesine karar verilmişti.
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