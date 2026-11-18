Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti grup toplantımızın partimiz, demokrasimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILDI"

Eski dünya düzeni yıkıldı. Yıkıcı bir rekabetin yaşandığı sancılı bir süreçteyiz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken, Basra Körfezi'nde de sular yeniden ısınıyor. Gazze'de insani felaket yaşanıyor. Gazzeli yavruların görüntülerine yürek dayanmıyor. Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, aç bırakma tüm dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanıyor.

"İSRAİL ÜZERİNDE DAHA AĞIR BASKI KURULMALI"

Başkaları gözlerini kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız.

"AZİZ MİLLETİN HER FERDİNE HİZMET ETTİK"

İlkelerimizden 24 yıl boyunca sapmadık. 81 ilde seçilmiş olmanın ağır sorumluluğunu unutmadık. Aziz milletin her ferdine hizmet ettik. Kariyer hedefleriyle değil memleket uğruna çalıştık. Milletin iradesi sebebiyle buradayız. Halkımızın kaderine ortak olmak için buraya geldik. 24 yıl önceki aynı heyecanı yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkarlık ediyoruz. Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türk milleti tek pusulamız. Nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek sonra büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.

EMEKLİ MAAŞI İYİLEŞTİRME DÜZENLEMESİ

Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclis'imizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

FON SORUŞTURMASI

Son derece şeffaf biçimde süreç yönetilmekte. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde önemli bir yol kat ettik. Küçük yatırımcılara öncelik verdik. Ara ödeme süreci tamamlandı. 371 bin yatırımcımız net yatırım tutarını aldı. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır.

Bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır."