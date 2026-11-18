RAMS Park'a Bayern modeli! Yönetim çim için harekete geçti
RAMS Park Stadyumu'nun zemininin elverişsiz olması nedeniyle Samsunspor maçını Başakşehir'de oynayacak Galatasaray, çim yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih'in zemin yenileme modelini örnek almak istediği ve Alman ekibiyle bu konu hakkında iletişime geçtiği ortaya çıktı.
Bayern Münih’in çimleri yenileme modeli Galatasaray’ı harekete geçirdi.
Alman ekibinin maçlarını oynadığı Allianz Arena, 15 Kasım’da New England Patriots ile Detroit Lions arasında oynanan Amerikan Futbolu Ligi maçına ev sahipliği yaptı. Bu maç için stadyumun çimleri olmak üzere birçok konuda düzeni değiştirildi.
Allianz Arena’da futbol kaleleri ve reklam panoları kaldırıldı, kale arkasındaki tribünler içeri çekildi ve Amerikan futbolu için gereken daha uzun oyun alanını oluşturmak üzere yeni çim şeritleri döşendi.
Maçın ardından zeminin hasar görmesinden dolayı Alman ekip kolları sıvadı. Alman ekip, 20 Kasım’daki Köln maçı için stadyuma hibrit yapıya sahip yeni bir çim döşeyecek.
Stadyum yöneticisi Jürgen Muth, İtalya’nın Milano kentinden getirilen bu sistemin kısa süre içerisinde işe yarayacağını belirtti.
Bu sistemde, içinde halihazırda doğal çim barındıran kalın hibrit çim panelleri hazır bir şekilde getiriliyor ve parça parça yerleştiriliyor. Doğru bir şekilde döşendiğinde, saha kısa süre içinde üzerinde maç yapılabilecek hale geliyor.
Galatasaray Kulübü de bu doğrultuda bir karar alan Bayern Münih yönetimiyle iletişime geçti.
Rams Park’ın zemininden dolayı son haftalarda sıkıntı yaşayan yönetim, Alman yetkililerden bu yöntemle ilgili bilgi aldı.
Galatasaray bir uzmanını İtalya’ya göndermeyi ve bu konuda detaylı inceleme ve rapor hazırlamayı düşünüyor.
Rapora göre Aralık ayında İtalya’dan bu çim satın alınabilir; ancak gümrük ve karantina süresi olması söz konusu.
Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA’nın teşvikiyle bu çim kullanılmıştı.
Ancak bakımı yapılamadığı için İstanbulspor - Galatasaray müsabakasındaki görüntüler ortaya çıkmıştı.