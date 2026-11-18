Anne Hathaway yeni bebeğini kucağına aldı. 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dün New York'ta, yeni doğmuş bebeğini, göğsüne bağlı bir bebek taşıyıcısında gezdirirken görüldü. TMZ'nin haberine göre bu, yeni doğmuş bebeğiyle ilk kez kamuoyu önüne çıkışı oldu.

14 yıldır Adam Shulman ile evli olan Hollywood yıldızının Jonathan (10)ve Jack (6) adlarında iki oğlu var.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMADI

Hathaway, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı. Ağustos ayında bu konuda kendisine soru sorulduğunda, esprili bir şekilde "Biraz sabırlı olun!" demiş, "Beş dakika içinde öğreneceksiniz" sözleriyle doğum tarihinin çok yakın olduğunu ima etmişti.

Haziran ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran oyuncu, karnı burnundayken yeni filmlerinin tanıtım etkinliklerine ve galalara katılmıştı.

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"ÜÇÜNCÜ BEBEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKA GİRDİK"

Temmuz ayında Seth Meyers'ın sunduğu 'Late Night' programına katılan Hathaway, eşi Adam Shulman ile birlikte üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiklerinde şoka girdiklerini itiraf ederek, "İnanılmaz. Yani ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık" demişti.

“Biliyorduk, biliyorduk. Ama hayır, sadece… bu şekilde sonuçlanmasına çok şaşırdık” diyen oyuncu, üçüncü çocuğa “son dakika golü” adını verdiklerini söylemişti.

Tom Cruise ve Anne Hathaway, 1990 yapımı 'Yıldırım Günleri'nin (Days of Thunder) devam filminde birlikte rol alacak