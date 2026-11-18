AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Çelik, "Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler b... Daha Fazla Göster

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Çelik, "Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bunun için yargı süreçleri güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Fon olayı faili meçhul kalmayacaktır. Bu mesele bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı Daha Az Göster