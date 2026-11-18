Galatasaray'da milli arada sakatlık kabusu!
Milli ara öncesi Osimhen ve Leao'dan gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'da 4 yıldız futbolcunun da milli takımlarında sakatlanmaları endişe yarattı. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Aleksey Batrakov, milli maçlar sırasında sakatlandı. Davinson Sanchez ve Batrakov oyuna devam edemezken, Sallai ise ilk 11'den son anda çıkarıldı. Omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır ise Fransa maçı öncesi A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
Galatasaray'da milli ara sakatlık kabuslarını da beraberinde getirdi. Milli ara öncesi Osimhen ve Leao'nun sakatlanmaları moralleri bozarken, milli arada ise 4 futbolcu daha sakatlar kervanına katıldı.
UĞURCAN ÇAKIR, FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
İlk olarak milli kaleci Uğurcan Çakır, A Milli Takım kampında omzundan sakatlandı. Tecrübeli file bekçisi, sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılılara dün gece ise üç kötü haber birden geldi.
SALLAI İLK 11'DEN ÇIKARILDI!
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve ilk 11'den çıkarıldı.
BATRAKOV DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov da Venezuela ile oynanan hazırlık maçında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Batrakov, karşılaşmanın 70. dakikasında ise yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.
DAVINSON SANCHEZ 24. DAKİKADA ÇIKTI!
Son olarak ise Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Şili ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Sanchez, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi ve 24. dakikada yerini Jhon Lucumi'ye bıraktı.
"HER ŞEY ÖNLEM AMAÇLIYDI"
Karşılaşmanın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 30 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkmasının tedbir amaçlı olduğunu belirtti.
Davinson Sanchez, yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve doktor benimle iletişim kurdu ve her şey sadece önlem amaçlıydı" ifadelerini kullandı.