İstanbul Silivri'de, yaklaşık 2 bin metrekarelik taşınmaz üzerindeki müdahalenin önlenmesi ve bazı yapıların kaldırılması talebiyle 1972 yılında açılan hukuk davasında 54 yıl sonra karar verildi.

Yargılama sürecinde farklı mahkemelerde görülen, çeşitli usul işlemlerinden ve yüksek mahkeme incelemesinden geçen dosya, Silivri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 62'nci duruşmada karara bağlandı.

Böylece yarım asrı aşan hukuki uyuşmazlıkta ilk derece yargılaması tamamlanmış oldu.

BAKAN GÜRLEK'İN ÖNCELİĞİ: ADALETTE GECİKMEYE SON

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve gecikmelerin sistematik olarak ortadan kaldırılmasına verdiği önem doğrultusunda, uzun yıllardır devam eden davaların sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

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HSK'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefiyle yürüttüğü çalışmalar, yalnızca geçmişten devreden dosyaların sonuçlandırılmasını değil, gecikmeye yol açan nedenlerin tespit edilerek kalıcı çözümler geliştirilmesini de kapsıyor.

Bu kapsamda, Anayasa ile güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının korunması, davaların hedef sürelerde tamamlanması ve vatandaşların adalete duyduğu güvenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

HSK'DAN DOSYA DOSYA TAKİP

HSK'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, uzun süredir devam eden yargılamalarda gecikmeye neden olan idari ve teknik aksaklıklar tek tek ele alınıyor.

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Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarının desteğiyle bilirkişi incelemeleri, keşifler, tebligatlar ve kurumlar arası yazışmalarda yaşanan sorunların giderilmesine yönelik koordinasyon sağlanıyor.

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri de mahkemelerin ihtiyaç duyduğu idari ve teknik imkânların temin edilmesine katkı sunuyor.

Çalışmaların temel ilkesi ise hâkimlerin bağımsızlığına ve yargısal takdir yetkisine müdahale edilmeden, karar verilmesinin önündeki idari ve organizasyonel engellerin kaldırılması.

ALO ADALET 135 VE YENİ BÜROLAR DEVREDE

Yargılamalardaki gecikmelerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları da sistemin önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

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Bu bürolar aracılığıyla mahkemelerin karşılaştığı sorunların yerinde belirlenmesi, mümkün olduğunca mahallinde çözülmesi ve gerektiğinde ilgili bakanlık birimlerinin desteğinin sağlanması hedefleniyor.

Alo Adalet 135 hattıyla da yargı hizmetlerindeki gecikme ve aksaklıkların bildirilmesi, ilgili birimlere ulaştırılması ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi amaçlanıyor.

Böylece gecikmeler yalnızca istatistiksel veriler üzerinden değil, her dosyanın kendine özgü koşulları dikkate alınarak değerlendiriliyor.

54 YILLIK DOSYADA HÂKİM VE PERSONELİN ÖZVERİSİ

Silivri'deki yarım asırlık davanın karara bağlanmasında, dosyayı ele alan hâkimin ve mahkeme personelinin özverili çalışmaları dikkat çekti.

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Uzun yıllardır devam eden, farklı yargısal aşamalardan geçen ve çok sayıda işlem gerektiren dosyanın sonuçlandırılması, yargı mensuplarının gayreti ile adliye teşkilatının idari ve organizasyonel desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HSK'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında hâkimlerin ve adliye personelinin karşılaştıkları idari engellerin giderilmesi, ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması ve yargılamaların kesintisiz ilerlemesi öncelikler arasında bulunuyor.

HEDEF, YALNIZCA ESKİ DOSYALARI BİTİRMEK DEĞİL

HSK'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar, geçmişten gelen uzun süreli davaların sonuçlandırılmasının yanı sıra yeni açılan davaların da benzer şekilde yıllarca sürmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

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Bu süreçte hâkim ve Cumhuriyet savcılarının özverili çalışmaları, adliye personelinin emeği, Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarının koordinasyonu ile Adalet Bakanlığının desteği önemli rol oynuyor.

Yargılamaların uzamasına neden olan sorunların sistematik biçimde tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla, vatandaşların hukuki belirsizliklerden daha kısa sürede kurtulması ve adalete güvenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Nihai hedef ise gecikmenin istisna hâline geldiği, makul sürede yargılanma hakkının güvence altına alındığı ve milletimizin "Artık adalet gecikmiyor." diyebildiği bir yargı sisteminin oluşturulması.

KAŞ'TAKİ 32 YILLIK DAVADA DA KARAR

Antalya'nın Kaş ilçesinde de 1994 yılında açılan ve 32 yıldır devam eden, 4 bin 985 dönümlük araziyi ilgilendiren kadastro davası karara bağlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında alınan karar, mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

1994'TE AÇILAN DOSYADA 32 YIL SONRA KARAR

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük taşınmaz alanını ilgilendiren kadastro davasında 32 yıllık yargılama süreci önemli bir aşamaya ulaştı.

Kaş Kadastro Mahkemesinde 1994 yılında açılan ve yıllar içerisinde yüksek mahkeme incelemesi ile bozma sürecinden geçen dosya, 16 Kasım 2026 tarihinde yapılan duruşmada karara bağlandı.

Böylece yaklaşık üç kuşak boyunca devam eden mülkiyet uyuşmazlığında ilk derece yargılaması tamamlanırken, kararın kanun yolu ve kesinleşme süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde devam edecek.

YARGIDA YENİ HEDEF: SIFIR KADASTRO DOSYASI

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargılamalarda yaşanan gecikmelerin sistematik olarak ortadan kaldırılmasına yönelik kararlı yaklaşımı doğrultusunda, uzun yıllardır devam eden dosyaların sonuçlandırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

HSK'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" ve "Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefleri kapsamında, özellikle geçmişten devreden ve uzun süre sonuçlandırılamayan davalar mercek altına alınıyor.

Çalışmalarla yalnızca eski dosyaların karara bağlanması değil, gecikmeye yol açan sorunların belirlenerek yeni davalarda benzer aksaklıkların yaşanmasının önlenmesi de amaçlanıyor.

HSK'DAN MAHKEMELERE İDARİ VE TEKNİK DESTEK

Yürütülen çalışmaların merkezinde, mahkemelerin bağımsızlığına ve hâkimlerin yargısal takdir yetkisine müdahale edilmeden, yargılamayı geciktiren idari engellerin kaldırılması bulunuyor.

Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarının koordinasyonuyla; keşif, bilirkişi incelemesi, tebligat, kurumlar arası yazışmalar ve teknik ihtiyaçlardan kaynaklanan sorunların çözümüne odaklanılıyor.

Adalet Bakanlığının ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde mahkemelerin ihtiyaç duydukları imkânlara erişimi kolaylaştırılıyor.

Temel yaklaşım ise mahkemenin vereceği kararın içeriğine değil, kararın zamanında verilebilmesinin önündeki engellere odaklanmak.

ALO ADALET 135 İLE GECİKMELERE YERİNDE MÜDAHALE

Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları, gecikme nedenlerinin dosya bazında tespit edilmesi ve idari sorunların yerinde çözülmesi için faaliyet gösteriyor.

Bu yapıyı tamamlayan Alo Adalet 135 hattı aracılığıyla da yargı hizmetlerinde yaşanan gecikme ve aksaklıkların ilgili mercilere ulaştırılması ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi hedefleniyor.

Böylece yıllardır devam eden davalar yalnızca sayısal verilerle değil, her dosyanın kendine özgü sorunları üzerinden değerlendiriliyor.

32 YILLIK EMEĞİN ARDINDAN GELEN KARAR

Kaş'taki kadastro davasının sonuçlandırılmasında, dosyayı ele alan hâkimin ve mahkeme personelinin özverili çalışmaları önemli rol oynadı.

Kapsamlı teknik ve hukuki incelemeler gerektiren uyuşmazlıkta verilen karar, yargı mensuplarının gayreti ile adliye teşkilatının idari ve organizasyonel desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yaklaşık 4 bin 985 dönümlük araziyi ilgilendiren davada ilk derece yargılamasının tamamlanması, mülkiyet hakkının korunması ve hukuki belirsizliğin giderilmesi yolunda önemli bir adım oldu.

HEDEF: ADALETİN GECİKMEDİĞİ BİR TÜRKİYE

HSK'nın yürüttüğü çalışmalarla, yarım asra yaklaşan veya onlarca yıldır devam eden davaların sonuçlandırılmasının yanı sıra gecikmelerin kalıcı biçimde önlenmesi hedefleniyor.

Hâkimlerin ve adliye personelinin emeği, Cumhuriyet başsavcıları ile adalet komisyonu başkanlarının koordinasyonu ve Adalet Bakanlığının desteğiyle yürütülen çalışmaların temel amacı, makul sürede yargılanma hakkını güçlendirmek ve vatandaşların adalete duyduğu güveni artırmak.

Çünkü her dosyanın ardında bir insan, her gecikmenin ardında ertelenen bir hak var. Hedef, adaletin yalnızca tecelli etmesi değil, zamanında tecelli etmesi.