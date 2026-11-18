Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni talebi
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.
11 Kasım 2026 Çarşamba günü görevden affını istedi.
ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?
23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.
2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.
Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.