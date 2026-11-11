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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

        BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istediğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

        BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

        "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        #Şahap Kavcıoğlu
        #İstifa
        #BDDK
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