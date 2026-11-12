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        Haberler Gündem İzmir'deki fabrika patlamasında 9 şüpheli tutuklandı

        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 03:35 Güncelleme:
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        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama

        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        AA'nın haberine göre, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

        18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

        Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #aliağa
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