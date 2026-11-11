Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!

Beşiktaş, ara transfer dönemi hazırlıklarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, orta sahanın yanı sıra stoper ve sağ kanat mevkiilerine de takviye planlıyor.

Orta saha için Joe Willock ismi ilk sıradaki yerini korusa da Newcastle’ın devam eden yüksek bonservis talebine karşılık farklı seçenekler de değerlendiriliyor.

Stoper ve sağ kanat için de liste hazırlanırken ocak ayında düğmeye basılacak.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK

Üç bölgeye birden oyuncu almak isteyen Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açmak için de ayrılık ihtimallerini masaya yatıracak. Milot Rashica yollar ayrılmak istenen yine ilk isim olurken diğerleri için hocanın raporuna ve gelen tekliflere bakılacak.

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Futbol direktörü Önder Özen, milli ara döneminde başkan Serdal Adalı ve futbol komitesiyle bir araya gelerek mevcut durumu ve transfer planlarını değerlendirecek.