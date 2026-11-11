İstanbul'da 20 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolan Sefa Soyalp'ten bir daha haber alınamadı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aradan geçen 7 yıla rağmen Soyalp'in izine ulaşılamazken, kayıp dosyasını incelemeye alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayın perde arkasını aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Soyalp'in kaybolmadan önce görüştüğü kişiler, kaldığı adresler ve cep telefonu kayıtları mercek altına alındı.

KIRIKKALE'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Polis, önce Sefa Soyalp'in kaybolmadan önceki hareketlerini araştırarak İstanbul'a gelişinden itibaren izlediği güzergahı ortaya çıkardı. Soyalp'in 13 Temmuz 2019 tarihinde S.Ü. ile birlikte kiralık araçla Kırıkkale'den İstanbul'a geldiği belirlendi. Dört gün sonra Kırıkkale'ye dönen Soyalp, buradan E.G.O. ile Ankara'ya geçti. İkili, 18 Temmuz'da uçakla yeniden İstanbul'a geldi. Telefon kayıtlarında Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz istasyonu kayıtlarına rastlandı.

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ÇANTA ATÖLYESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Soruşturmada Sefa Soyalp'in İstanbul'daki çalışma hayatı ve kaldığı adresler de incelendi. Soyalp'in Ümraniye'deki bir çanta imalat atölyesinde, daha sonra dosyada şüpheli olarak yer alan S.A. ve A.P. ile birlikte çalıştığı ortaya çıkarıldı. Soyalp'in 16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren S.A. ile Çekmeköy'deki aynı evde yaşamaya başladığı belirlendi.

KAYBOLMADAN BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

Polisin üzerinde durduğu en önemli ayrıntılardan biri, Sefa Soyalp'in kaybolmadan bir gün önce yaptığı görüşmeler oldu. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Soyalp'in 19 Ekim 2019 tarihinde Özbekistan uyruklu U.E. ile görüştüğünü ortaya çıkardı. U.E.'nin, G.C.E. tarafından yönlendirilmiş olabileceği değerlendirildi. Soyalp'in aynı gün birlikte yaşadığı S.A. ile de irtibat kurduğu belirlendi.

Polisin araştırmasında, çanta atölyesinde birlikte çalıştığı A.P.'nin de Soyalp'in kaybolmasından bir gün önce ve kaybolmasının ardından Çekmeköy'deki eve gidip geldiği ortaya çıktı.

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AYNI GÜN İKİ TELEFON KAPANDI

Soruşturmanın en dikkat çekici bulgusu ise 20 Ekim 2019 tarihine ait telefon kayıtlarından çıktı. Polis, Sefa Soyalp'in kaybolduğu gün cep telefonunun Çekmeköy'de yaşadığı evde kapandığını belirledi. Kayıtların incelenmesinde, o sırada aynı adreste S.A. ve S.J.'nin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise S.A.'nın da aynı gün kullandığı cep telefonunu kapatması oldu. Polis, iki telefonun kapanmasını ve evde bulunan kişilerin hareketlerini soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde inceledi. Aynı gün S.Ü.'nün Sancaktepe'deki bir adrese giderek yeniden Çekmeköy'e döndüğü de telefon kayıtları üzerinden ortaya çıkarıldı.

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BABASINA ŞÜPHELİ TELEFON

Sefa Soyalp'in kaybolmasından üç gün sonra yaşanan bir gelişme de soruşturmanın önemli ayrıntıları arasında yer aldı. Soyalp ile aynı çanta atölyesinde çalışan A.P., 23 Ekim 2019 tarihinde Soyalp'in babasını aradı. A.P., babasına oğlundan iki üç gündür haber alamadıklarını söyledi. Polis, bu görüşmeyi de Soyalp'in kaybolmadan önce ve sonra irtibat kurduğu kişilerin hareketleriyle birlikte değerlendirdi.

7 YILLIK DOSYADA TELEFON İZLERİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sefa Soyalp'in kaybolmasından önceki ve sonraki telefon trafiğini ayrıntılı şekilde araştırdı. Şüphelilerin kullandıkları telefon hatları, baz istasyonu kayıtları, ortak bulundukları adresler ve farklı tarihlerdeki hareketleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerde S.J.'nin H.T. adına kayıtlı cep telefonu hattını kullandığı ortaya çıkarıldı. Soruşturmayla bağlantılı G.C.E.'nin başka bir suçtan cezaevinde hükümlü olduğu, S.J.'nin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

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6 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisin telefon kayıtları ve saha araştırmalarından elde ettiği bulguların ardından soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda A.P., E.G.O., H.T., S.A., S.Ü. ve U.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sefa Soyalp’ın bu kişiler tarafından öldürülmüş ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelilerin evlerinde lumuinol çalışmalar yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.