Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı

Ankara'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" vesilesiyle “Türk Altın Hatıra Ormanı” açılışı gerçekleştirildi.

Personellerin katıldığı açılışta Nallıhan ilçesinde madencilik faaliyeti gerçekleştirilmeyen 10 hektarlık alana 10.000 fidan toprakla buluşturuldu.

Açılışta konuşan Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Fırat Serdar, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Hatıra Ormanı'nı tesis etmek üzere bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türk Altın olarak, madencilik faaliyetlerimizi yalnızca ekonomik değer üretmek olarak görmediklerini dile getiren Fırat Serdar, "Doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bugüne kadar faaliyet sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 141.000 üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Ömrünü tamamlayan faaliyet alanlarının yeniden doğaya kazandırılması ve doğal yaşamın desteklenmesi, sürdürülebilir madencilik yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.

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Serdar, “Bugün ise bu sorumluluğu faaliyet sahalarımızın ötesine taşıyoruz” diyerek sözlerini şöyle devam etti:

“Başkentimiz Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, aktif madencilik faaliyetimizin bulunmadığı 10 hektarlık bir alanda, kızılçam ve selvi türlerinden oluşan 10 bin fidanı toprakla buluşturarak Türk Altın Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK ÜLKEMİZİN DOĞAL VARLIKLARINA VE GELECEK NESİLLERE YAPILAN KATKILARLA ANLAM KAZANIR”

Çünkü inanıyoruz ki sürdürülebilir madencilik, yalnızca faaliyet gösterilen sahalarda değil, ülkemizin doğal varlıklarına ve gelecek nesillere yapılan katkılarla anlam kazanır. Bugün attığımız bu adımın, çevresel sorumluluğumuzun kalıcı bir simgesi olmasını diliyoruz.

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Dikilen her fidanın büyüyerek geleceğe nefes olmasını temenni ediyor; bu anlamlı günde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.

Türk Altın Hatıra Ormanı'nın ülkemize, doğamıza ve gelecek nesillerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“GELECEĞE NEFES OLMAK İSTEDİK”

Habertürk’e özel açıklamada bulunan Türk Altın Holding Genel Müdür Yardımcısı Fırat Serdar, “Aslında biz bunu her yıl periyodik olarak hem maden sahalarına hem de ülkemizin çeşitli lokasyonlarında ülkemizin geleceğine bir nefes olması adına bu etkinliği düzenli olarak her yıl icra ediyoruz. Bugün de burada bir hatıra ormanı test ediyoruz aslında bugün burada da Nallıhan’da 10 bin adetin üzerinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Genel müdürlük ile koordinasyon içerisinde yapıyoruz. Ülkemizin herhangi bir lokasyon da nerede ihtiyaç varsa onlarla koordinasyon içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününün özel bir önemi var” dedi.