Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 22'sini elektrikten karşıladığını belirterek, bu oranın yüzde 35'e çıkarılmasının mümkün olduğunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arz güvenliğinde önemli rol oynadığını söyledi.

Erden, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye yaptığı açıklamada, zirveden beklentilerini, küresel elektrifikasyon hedeflerini ve Türkiye'nin enerji dönüşümünü değerlendirdi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının önemine işaret eden Erden, zirvenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve finans kuruluşları açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

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Erden, iklim politikalarında belirlenen hedeflerin somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Politikaları şekillendirmek için müzakereler yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili adım adım ilerleyebilirsiniz. Ama bunun deklarasyonlarla değil, artık ikili işbirlikleri, çoklu işbirlikleri ya da daha büyük küresel işbirlikleri ile hayata geçiyor olması gerekir." dedi.

Önceki iklim zirvelerinde yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve finansman konusunda çeşitli hedefler ortaya konulduğunu hatırlatan Erden, önemli olanın bu hedeflerin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

"2035'TE YÜZDE 35 HEDEFİ UYGULANABİLİR"

COP31'in önemli gündem maddelerinden birinin elektrifikasyon olduğunu ifade eden Erden, COP'ta ortaya koyulan "2035'te yüzde 35" hedefinin yalnızca Türkiye için değil, küresel enerji dönüşümü açısından da önem taşıdığını söyledi.

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Söz konusu hedefin toplam enerji talebinin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını öngördüğünü belirten Erden, elektrifikasyonun ulaştırma, sanayi, ısınma, soğutma ve veri merkezleri gibi farklı alanları kapsadığını anlattı.

Erden, hedefin uygulanabilirliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Bugünkü küresel rakamlara baktığımız zaman, 2035 yılına kadar olan perspektife baktığımızda, geçmiş yıllardaki hedefleri de dikkate aldığımızda evet, uygulanabilir bir hedef. Önemli olan bu hedefe küresel düzende ülkelerin tamamının ayak uydurması, bunu kabullenmesi ve elektrikleşmeyle ilgili stratejileri artık aksiyon planları şeklinde kendi ulusal düzenlemelerine, ulusal kanunlarına, yönetmeliklerine almaları."

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Hedefin teknik ve ticari açıdan uygulanabilir olduğunu dile getiren Erden, yenilenebilir enerji sektörünün bu dönüşümde daha fazla rol üstlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin elektrifikasyon hedeflerine de değinen Erden, mevcut enerji tüketimi içinde elektriğin payının artırılabileceğini belirtti.

Erden, "Türkiye bugün enerji ihtiyacının yüzde 22'sini elektrikten sağlıyor. Bu yüzde 22'nin yüzde 35'e çıkması da açıkçası Türkiye ölçeğinde mümkün." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Milli Enerji 2040 stratejisine işaret eden Erden, elektrik üretim tesislerinin yanı sıra iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yatırımların da dönüşümün önemli unsurları arasında bulunduğunu söyledi.

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Erden, stratejinin elektrikleşmeyi bütüncül şekilde ele aldığını belirterek, "Hem enerji santral yatırımları, hem iletim ve dağıtım yatırımları, hem de bunun tüketim tarafında elektrikleşmenin odağa alındığı yaklaşımlarla aslında bütüncül bir şekilde ulusal enerji planında elektrikleşmenin en önemli stratejik hedef olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR AMBARGO, HİÇBİR ENGEL YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ULAŞMASINA ENGEL OLAMAZ"

Elektrifikasyonun enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erden, son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin enerji tedarikindeki kırılganlıkları ortaya koyduğunu belirtti.

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Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının uluslararası krizler, ambargolar ve sevkiyat güzergahlarındaki sorunlardan etkilenebildiğini ifade eden Erden, yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının bu risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Erden, şöyle devam etti:

"Ülkenin elektriğe bu kadar yönelmesinin sebebi aslında enerji bağımsızlığımız, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve tabii ki küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin ulusal iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerine yansıması."

Yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer enerji kaynaklarına kıyasla dışa bağımlılığın azaltılmasındaki rolüne dikkati çeken Erden, "Hiçbir ambargo rüzgarın bize ulaşmasına engel olamaz. Güneş enerjisinin kullanımına kimse engel olamaz. Dolayısıyla bu kaynaklardan ne kadar faydalanabilirsek enerji bağımsızlığımız da o kadar güçlü olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.