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        Haberler Dünya Donald Trump'tan İran açıklaması

        Donald Trump'tan İran açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın adımlarına karşı askeri güç kullanma konusunda tereddüt edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır. Hiç tereddüt etmem. Eğer işler tersine gidiyorsa bunu yapardım. Şu anda bile bunu yapmam mümkün." şeklinde yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 01:27 Güncelleme:
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        Donald Trump'tan İran açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri güç kullanımında tereddüt etmeyeceğini ifade ederken, "Eğer işler tersine gidiyorsa bunu yapardım. Şu anda bile bunu yapmam mümkün." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Salem News Channel isimli kanala verdiği telefon röportajında, gündemi değerlendirdi.

        İran'a yeni bir askeri operasyon başlatma ihtimaline yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Trump, "Olabilir." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, İran'ın ABD'li bir yetkiliyi öldürmesi durumunda nasıl bir tepki vereceklerine ilişkin konuşan Trump, "Varlıklarını çok uzun süre sürdüremeyecekler." dedi.

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        ABD Başkanı, İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini söylerken, "Şu an savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." diye konuştu.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Donald Trump
        #iran
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