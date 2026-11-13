Donald Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri güç kullanımında tereddüt etmeyeceğini ifade ederken, "Eğer işler tersine gidiyorsa bunu yapardım. Şu anda bile bunu yapmam mümkün." dedi.

ABD Başkanı Trump, Salem News Channel isimli kanala verdiği telefon röportajında, gündemi değerlendirdi.

İran'a yeni bir askeri operasyon başlatma ihtimaline yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Trump, "Olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İran'ın ABD'li bir yetkiliyi öldürmesi durumunda nasıl bir tepki vereceklerine ilişkin konuşan Trump, "Varlıklarını çok uzun süre sürdüremeyecekler." dedi.

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ABD Başkanı, İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini söylerken, "Şu an savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." diye konuştu.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır