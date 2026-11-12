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        Haberler Ekonomi Para "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"

        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, COP31'de sanayinin yeşil dönüşümünde finansmanın tek başına yeterli olmadığını, teknoloji ve teknik kapasitenin de sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Gür, otomotivden çimento ve demir-çeliğe kadar birçok sektörde emisyon azaltımı için finansman ihtiyacına dikkat çekerken, Daikin ile sürdürülebilir iklimlendirme alanında iş ortaklığı kurduklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik finansman ihtiyacını ve bankanın bu alandaki çalışmalarını değerlendirdi. Dönüşümün yalnızca finansman sağlanarak gerçekleştirilemeyeceğini belirten Gür, teknoloji, teknik beceri ve proje fizibilitesinin de birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

        Otomotiv, çimento, alüminyum, demir-çelik ve makine sektörlerinin karbon ayak izinin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması için ciddi finansman ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Gür, Akbank'ın bu süreçte sanayi kuruluşlarına çözüm ortağı olarak destek verdiğini kaydetti.

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        Gür, finansman sağlanacak projelerin teknik yeterliliği, fizibilitesi ve geri ödenebilirliğinin dikkate alındığını belirterek, "Finansal çözüm, yaratacağımız değer açısından tek başına yeterli ve etkili değil. O zaman bizim bu teknolojiyi resmin içine koymamız gerekiyor. Teknik beceriyi de koymamız gerekiyor" dedi.

        ENERJİ DEPOLAMA VE ŞEBEKE YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

        Akbank'ın sürdürülebilir finansman stratejisinde dört ana başlığa odaklandığını belirten Gür, sanayinin yeşil dönüşümü, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklim finansmanının öncelikli alanlar olduğunu söyledi.

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        Yenilenebilir enerji yatırımlarında kapasite artışının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Gür, şebeke yatırımları ve enerji depolama sistemlerinin de dönüşümün önemli parçaları olduğunu ifade etti.

        Gür, bankanın 2,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman hedefinin yüzde 50'sinin sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik kullandırılacağını da bildirdi.

        BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİNİN YÜZDE 48'İ

        Sürdürülebilir iklimlendirme alanındaki çalışmalara da değinen Gür, Türkiye'deki enerji tüketiminin yüzde 48'inin binalardan kaynaklandığını, binalardaki tüketimin yaklaşık üçte birinin ise iklimlendirme sistemleriyle ilişkili olduğunu belirtti.

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        Bu alandaki enerji verimliliği ve emisyon azaltımı potansiyeline işaret eden Gür, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Daikin ile birlikte sürdürülebilir iklimlendirme alanında iş birliğine gittiklerini açıkladı.

        Daikin ile ortak imzaların atıldığını belirten Gür, finansmanla teknolojiyi ve teknik kapasiteyi bir araya getiren iş ortaklıklarının dönüşüm açısından önem taşıdığını söyledi.

        "TÜRKİYE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLABİLİR"

        COP31'in Türkiye açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Gür, Türkiye'nin yalnızca zirveye ev sahipliği yapmasının değil, yeşil dönüşümün liderliğini üstlenmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

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        Dönüşümün ölçeklenebilmesi için uluslararası sermayenin de sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Gür, Türkiye'nin küresel rekabette ve tedarik zincirlerinde önemli bir oyuncu olma fırsatı yakaladığını söyledi.

        Gür, Akbank'ın finansal gücü ve geniş müşteri portföyüyle Türkiye'nin bu dönüşüm yolculuğuna destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

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        #cop31
        #akbank
        #Antalya
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