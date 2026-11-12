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        Haberler Dünya Tüm ülke bunu konuşuyor: Avustralyalı gençten 6 günlük 'yaşam' savaşı

        Tüm ülke bunu konuşuyor: Avustralyalı gençten 6 günlük 'yaşam' savaşı

        Avustralya'da 17 yaşında William adında bir genç, kamp yaptığı ormanlık arazide kayboldu. Yetkililer geniş çaplı arama başlatırken, William 6 gün sonra sağ olarak bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı

        Avustralya, 17 yaşında bir gencin ormanlık alanda hayatta kalma mücadelesini konuşuyor.

        Avustralyalı William adında 17 yaşındaki bir genç, ormanlık arazide altı gün boyunca kayıp kaldıktan sonra sağ olarak bulundu.

        Melbourne'ün yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Victoria eyaletinde bir arkadaşıyla kamp yapan William, bazı ekipmanları almak için arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra kayboldu ve geri dönmedi.

        Bunun üzerine arkadaşı polise haber verdi; helikopterlerin, özel birimlerin ve her gün ormanlık alanda arama yapan gönüllülerin katılımıyla yoğun bir arama operasyonu başlatıldı.

        Genç, bu sabah Stoney Creek yakınlarında havadan yapılan bir arama sırasında bulundu. Kurtarma ekipleri önce bir balıkçılık malzemeleri kutusu fark etti, ardından gencin kurumuş bir nehir yatağındaki bir kayanın üzerinde uyuduğunu gördü.

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        Fotoğraflarda çocuğun üzerinde tişört olmadığı ve güneşten yandığı görülüyor.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, arama helikopterinin sesiyle uyandığında el sallayıp yumruğunu havaya kaldırarak işaret verdi. Uçuş görevlileri halatla aşağı inerek William'ı kurtardı ve komuta merkezine getirerek annesiyle buluşturdu.

        Polis, William'ın moralinin şaşırtıcı bir şekilde yerinde olduğunu ve genel olarak sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

        William daha sonra gözlem altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı. William kaybolduğunu anladıktan sonra olduğu yerde kalıp kurtarılmayı beklediğini belirtti.

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        Polis, William'ın günlerce engebeli arazide yürüdüğünü, iki gün önce bir nehir yatağının kenarından aşağı düştüğünü ve bulunma umuduyla orada beklediğini belirtti.

        Annesi, "Bir daha asla evden çıkmayacak. Ömür boyu eve hapsoldu" açıklamasını yaptı.

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        #avustralya
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        #haberler
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