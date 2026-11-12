Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom': İç politikayla ilgilensin

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşen ABD Ara Seçimleri'nde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da hezimete uğramasının sebebini ABD-İran Savaşı olarak açıklayan Başkan Yardımcısı JD Vance'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in "tüm dikkatini" Demokratların yönetimindeki ABD şehirlerinde görülen suç ve yolsuzluklara vermesini istediğini belirtti.

Trump, bu çabanın İran'la yapılacak bir anlaşmadan çok daha fazla tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabında, "Bu büyük ölçekli suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçemiz hızla dengeye kavuşabilir. Yolsuzluk, Demokrat liderliğin kanına işlemiş!" diye yazdı.

REKLAM

İran'la bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını savunan Trump, "O günler çoktan geride kaldı. Onların parası —yüz milyarlarca dolar— bizde; üstelik boğazları (Hürmüz Boğazı) da bizim elimizde!" dedi.

Trump 9 Kasım'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Kaybetmemizin nedeni savaştır" ifadesine ilişkin görüşlerine bir itirazının olmadığını söylemişti.