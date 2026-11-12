Son dakika: Beyaz Saray civarında silah sesleri
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'a çok yakın konumdaki Logan Circle semtinde bulunan bir spor salonunda bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda dört kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, saldırganın spor salonunun içine barikat kurarak kapandığını belirtiyor.
Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Çevredeki bazı okullara giriş çıkış yasaklandı.
Olay halen devam etmekte olup, yetkililer, karşı karşıya oldukları kişinin kimliğini tespit ettiklerini ifade ediyor.
Çeşitli federal kurumlar, bölgede görevli personelleriyle destek veriyor. Ulusal Park Polisi ve ABD Gizli Servis görevlileri, çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı oluyor.