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        Haberler Sağlık İnme geçiren kadının beyin damarlarındaki tıkanıklık kuzen doktorların müdahalesiyle giderildi

        İnme geçiren kadının beyin damarlarındaki tıkanıklık kuzen doktorların müdahalesiyle giderildi

        Mardin'e gezmeye gelen ve inme geçiren 65 yaşındaki Nurcan Üzmez, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kuzen doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezi amacıyla Düzce'den Mardin'e gelen Üzmez konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü çekmesi üzerine yakınları tarafından hastanenin acil servisine götürüldü.

        Burada yapılan tetkiklerde akut inme geçirdiği belirlenen hasta beyin anjiyografisine alındı.

        Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle hastanın beyninin sol tarafını besleyen iki büyük damardaki tıkanıklık giderildi.

        İşlemin ardından nöroloji yoğun bakım ünitesinde takibe alınan ve daha sonra servise çıkarılan Üzmez, yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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        HASTAYA MÜDAHALEYİ KUZEN DOKTORLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

        Hastanın tedavi sürecinde uzmanlık eğitimlerini aynı dönemde Gaziantep'te tamamlayan ve kuzen olan İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım sorumlusu Uzm. Doktor Fikret Bakla ile Radyoloji Uzmanı Uzm. Doktor Tayfur Bakla görev aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hekimlerden Fikret Bakla, hastanın ani başlayan konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildiğini belirterek, hızlı değerlendirme sonrasında beyin anjiyografisi yapıldığını ve mekanik trombektomiyle tıkalı iki damarın açıldığını ifade etti.

        Tayfur Bakla da hastanın görüntüleme sonuçlarını nöroloji ekibinin klinik değerlendirmeleriyle birlikte ele aldıklarını, beynin sol tarafındaki iki büyük damarda tıkanıklık tespit ettiklerini ve girişimsel müdahaleyle damarları açtıklarını kaydetti.

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        "DOKTORLARIMIN SAYESİNDE AYAĞA KALKTIM"

        Sağlığına kavuşan Nurcan Üzmez ise tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Hasta yakınları da hekimlere ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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