Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı 36 yaşındaki Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında 4 sezon boyunca yer aldığı ve ABD'de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı
Muğla'da olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede meydana geldi.36 yaşındaki Joao Grant Franco, tutuklandı.
"İŞLETMEDE KÜFÜR ETTİLER"
DHA'daki habere göre alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco (36) ile kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı.Hayatını kaybeden Muhammet Koyabakan, 17 yaşındaydı.
17 YAŞINDA GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpan Muhammet Koyabakan (17), kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PROGRAMDAN TANINIYOR
Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı. 1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu.
Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet Koyabakan'ın dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.