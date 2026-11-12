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        Haberler Dünyadan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yeni bir kariyer yoluna girdi

        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yeni bir kariyer yoluna girdi

        Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklamasının ardından yeni projelere yöneldi. Yıldız futbolcu, televizyon dünyasına ilk adımını attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Yeni kariyerine adım attı

        Dünyaca ünlü Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, saha dışındaki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Üstelik Portekiz Milli Takımı'yla yaşanan polemiklerin ve Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından, yıldız oyuncu için artık yeni projelerin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Televizyon dünyasına ilk adımını atan Ronaldo, 'Day 1s' adlı ilk televizyon dizisinin yapımına resmen başlandığını sosyal medyadan duyurdu.

        İNGİLİZ YÖNETMENLE ORTAK OLDU

        Ronaldo, birlikte UR Marv Studios'u kurduğu İngiliz yönetmen ve yapımcı Matthew Vaughn ile bir futbol draması dizisi için güçlerini birleştirdi. Suudi Arabistan futbol takımı Al Nassr'da forma giyen sporcu, aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılarından biri. Ancak Ronaldo'nun da bazı bölümlerde kısa süreli görünmesi ve kendini canlandırması bekleniyor.

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        41 yaşındaki futbolcu, sosyal medya duyurusunda, "Heyecan verici haber! İlk televizyon programım olan 'Day 1s'in çekimleri başladı. Daha fazlası gelecek!" diye yazdı.

        Ronaldo paylaşımında, oyuncu kadrosunda yer alan İngiliz aktör Damian Lewis ve İngiliz rapçi Dave'in de bulunduğu birkaç fotoğraf paylaştı.

        Dizi, Lewis'in canlandırdığı İngiliz futbol menajeri Stanley Dalton'ın, transferlerin ve futbol ticaretinin yüksek riskli dünyasında yolunu bulmasını konu alan kurgusal bir hikayeyi anlatıyor.

        Eski Arsenal takımı yıldızı Fransız futbolcu Thierry Henry de kendisi olarak dizide yer alıyor.

        Ronaldo'nun ortağı olduğu yapım şirketinin önümüzdeki günlerde Matt Damon ve Chris Hemsworth gibi sinemanın önemli isimlerinin rol alacağı 'Stuntnuts' filmini de tanıtması bekleniyor.

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        #Cristiano Ronaldo
        #futbol
        #yapımcı
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