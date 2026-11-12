Selahattin Paşalı'dan boşanma iddialarına yanıt
Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialara yalanlama geldi. Oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, özel hayatı hedef alan haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak yasal işlem uyarısında bulunuldu
Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile 2022 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı.
Son günlerde haklarında çıkan boşanma iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı çiftinden net bir açıklama geldi.
Daha önce evliliklerinde bir kriz yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha tanıyan çiftin yeniden boşanacağı öne sürülmüştü.
Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketi yazılı bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Açıklamada, "Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür. Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir" denildi.
Kamuoyuna açık bir meslek icra etmenin, özel hayat hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini haklı kılmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmesini ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.