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        Haberler Ekonomi Sigorta Sigortacılığın olmadığı masada iklim değişikliğinden konuşulamaz

        Sigortacılığın olmadığı masada iklim değişikliğinden konuşulamaz

        COP31 kapsamında Antalya'da kurulan Sigorta Evi'nden gerçekleştirilen Habertürk Sigorta Sayfası programında canlı yayın konuğu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın olmadığı masada iklim riskinin konuşulamayacağını vurguladı. Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık ile ilgili görüşlerini aktaran HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ise "Bir şey sigortalanamaz ise yatırım da yapılamaz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ve Türkiye Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Öntürk, COP31 kapsamında Antalya’da kurulan Sigorta Evi’nden gerçekleştirilen Habertürk TV Sigorta Sayfası programında canlı yayın konuğu oldu. Yayında sigorta sektörünün iklim risklerinin yönetimindeki rolü, yenilenebilir enerji ve dayanıklı altyapı yatırımlarının sigortalanabilirliği ve KOBİ’lerin sigorta güvencesine erişimi ele alındı.

        Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın olmadığı masada iklim riskinin konuşulamayacağını vurguladı. Ahmet Yaşar, iklim risklerinin günlük yaşamın bir parçası hâline geldiğini belirterek sigorta sektörünün iklim politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Sigorta Evi’nin sektör temsilcilerini ve karar vericileri bir araya getirdiğini belirten Yaşar, afet öncesinde kayıpları azaltacak uygulamaların ekonomik faaliyetlerin sürekliliği açısından önemine dikkat çekti. Yaşar COP31'in uygulama COP'u olmasını umduğunu dile getirerek, "Sigortacılık olmadan iklim krizinin konuşulamayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Sigortacılık artık dönüştü ve değişti. Sigortacılığın çok daha büyük misyonu var. Riskleri öngörmek, öngördüklerimi önlemek, önleyemediğiklerimizin kötü sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik misyonumuz var. Afet öncesi kayıpları azaltan bir yapıya, ekonomik hayatın devamlığına odaklanıyoruz" dedi.

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        Firuzan İşcan, yenilenebilir enerji ve dayanıklı altyapı yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için sigortalanabilirliğin planlama aşamasında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İşcan, özellikle KOBİ’lerde sigorta farkındalığının artırılması ve sigortaya erişimin kolaylaştırılmasının afet sonrası iş sürekliliği açısından önemini vurguladı.

        ÖNLEYİCİ SİGORTACILIK

        Özgür Öntürk ise koruma açığına vurgu yaparak sigrtacılığın sadece hasar olduğunda ödeyen değil aynı zamanda önleyici rolünün olduğuna işeret etti. Sigortacılar olarak üzrlerine düşen görevin teminat ve rizikoları daha anlışılır hale getirmek olduğunu söyleyen Öntürk, "Sigortanın ulaşılabilir hale getirmenin kıymatli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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        Öztürk daha anlaşılır teminatların ve işletmelere özel mikro sigorta çözümlerinin KOBİ’lerdeki koruma açığının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. İşletmelerin kendi risklerine uygun teminatları seçmesinin, afet sonrası toparlanmayı kolaylaştırdığına dikkat çekti.

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        #sigorta
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