Muhtar kapıyı kırdı, felçli vatandaşı yangından kurtardı
Bolu'da tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli Y.S., mahalle muhtarı Sabri Şenel'in kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi
Bolu’da tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli Y.S., mahalle muhtarı Sabri Şenel’in müdahalesiyle kurtarıldı.
MUHTAR KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ
Yangın, saat 21.00 sıralarında Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak’ta meydana geldi. Felçli olduğu öğrenilen Y.S.’ye ait tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. O sırada sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen duman ve alevleri fark etti. Kapıyı kırarak eve giren Şenel, dumandan etkilenen Y.S.’yi dışarı çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Dumandan etkilenen Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.