Muhtar kapıyı kırdı, felçli vatandaşı yangından kurtardı

Habertürk Manşet - 11 Kasım 2026 (Kanser İlacı Çetesine Operasyon: 650 Milyon TL'lik Vurgun)

Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te gündemin iki kritik soruşturma dosyası tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada yaşanan sıcak gelişmeler ele a... Daha Fazla Göster Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'te gündemin iki kritik soruşturma dosyası tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada yaşanan sıcak gelişmeler ele alınıyor. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen, fethi kabir işlemi sonrası hazırlanan Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporuna Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı 6 sayfalık itirazın detaylarını aktarıyor. Toprakla temas etmeyen naaşta yüksek oranda "antimon" (ağır metal) ve idrar örneklerinde kayıt dışı ilaç etken maddeleri (citalopram/escitalopram, isosordil) tespit edilmesine rağmen kurulda toksikoloji ve farmakoloji uzmanlarının yer almaması ve ölüm nedeninin kalp hastalığına bağlanmasına yönelik savcılık soruları inceleniyor. İkinci bölümde ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 ilde gerçekleştirdiği "sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı" operasyonu konuşuluyor. Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner, Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş ve İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ecz. Doğa Halaçoğlu; hastane eczanelerinden ve tıbbi atık süreçlerinden sızdırılan miadı dolmuş kemoterapi ve kanser ilaçlarının sahte kutu, barkod ve prospektüslerle yenilenerek piyasaya ve yurt dışına sürülmesini, 39 şüpheli ve 21 tutuklunun yer aldığı 650 milyon TL'lik vurgunun perde arkasını ve İlaç Takip Sistemi (İTS) güvenlik prosedürlerini değerlendiriyor. Daha Az Göster