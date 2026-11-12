Yapay zeka çiplerinin öncü üreticisi NVIDIA'da CEO Jensen Huang dönemi sona erdi. Huang, evlilik dışı ilişkisinin ABD ulusal güvenliği açısından soru işaretlerine yol açmasının ardından perşembe günü istifa etti. Şirket, Huang'ın yerine mevcut Finans Direktörü (CFO) ve İcra Başkan Yardımcısı Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı.

NVIDIA Yönetim Kurulu ayrıca şirket tarihinde ilk kez yönetim kurulu başkanlığı görevine Harvey C. Jones'un getirildiğini duyurdu. Girişimci ve yatırımcı kimliğiyle tanınan Jones'un atanması, şirketin yönetim yapısındaki değişimin bir diğer adımı oldu.

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Huang'ın istifası öncesinde, Çin hükümeti adına çalıştığından şüphelenilen eski Megaspeed yöneticisiyle yaşadığı ilişki nedeniyle üzerindeki baskı artmıştı. Çarşamba günü New York Times'ta yayımlanan haberde ise Huang'ın kendisine bağlı çalışan bir NVIDIA yöneticisiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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NVIDIA HİSSELERİ YÜZDE 10 GERİLEDİ

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan NVIDIA'nın hisseleri, Huang'ın istifasının duyurulmasının ardından perşembe günü piyasa açılışı öncesinde yüzde 10 geriledi.

Şirketin yönetim kurulu, Huang'ın geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Toplantının gündeminde, eski Megaspeed yöneticisiyle yaşanan ilişkiye yönelik iddialar ve bu ilişkinin ulusal güvenlik açısından doğurabileceği sonuçlar bulunuyordu.

NVIDIA, daha önce yaptığı açıklamada ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını belirtmiş, ancak yürüttüğü incelemede mevcut tüm bilgilerin değerlendirileceğini duyurmuştu.

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ESKİ MEGASPEED YÖNETİCİSİYLE İLİŞKİ İDDİASI

New York Times, Huang'ın ilişki yaşadığı öne sürülen kişinin Megaspeed'in eski üst düzey yöneticisi Alice Huang olduğunu yazdı. Huang Le adıyla da bilinen Alice Huang ile NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın akrabalık ilişkisi bulunmuyor.

Gazetenin 29 Ekim tarihli haberinde, ABD istihbarat kurumlarının Jensen Huang'ın Alice Huang ile yakın bir ilişki geliştirdiğini tespit ettiği ve söz konusu kişinin Pekin'e doğrudan bilgi aktardığı sonucuna vardığı öne sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü FBI'ın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.

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Çin ise Jensen Huang'ı hedef alan bir istihbarat operasyonu yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Singapur merkezli Megaspeed International, iddiaların gündeme gelmesinden sonra ilk açıklamasını perşembe günü yaptı. Şirket, ABD ihracat kontrol yasalarına uyma yükümlülüğünü "son derece ciddiye aldığını" bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tan Yong Pong imzasıyla yayımlanan açıklamada, ABD hükümetiyle yapıcı ve şeffaf bir iş birliği yürütmeye kararlı olunduğu belirtildi.

Megaspeed, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ile iş birliği yaptığını, diğer ilgili ABD kurumlarının taleplerine de tam destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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Şirket ayrıca ABD'de bir hukuk firmasıyla anlaştığını ve bilgisayar çiplerine ilişkin kapsamlı bir envanter çalışması başlatarak ihracat kontrollerine uyumunu doğrulatacağını açıkladı.

Megaspeed, geçen yıl NVIDIA'nın gelişmiş bilgisayar çiplerini yasa dışı yollarla Çin'e gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmiş, aralık ayında ise bu tür ihracatların yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını savunmuştu. Singapur yönetimi de söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütüyor.

MEGASPEED'İN VARLIKLARI BİR YILDA 90 KAT ARTTI

Megaspeed'in mali tabloları da tartışmaların bir başka boyutunu oluşturdu. Singapur şirket kayıtlarına göre şirketin toplam varlıkları, 2023 sonundan 2024'e kadar yaklaşık 90 kat artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

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Şirketin geliri ise 2023 yılında sıfırken 2024'te 294 milyon doların üzerine çıktı.

Öte yandan Jensen Huang, NVIDIA'nın Çin'e yönelik çip satışlarına getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi için Washington'da uzun süredir lobi faaliyetleri yürütüyordu. ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında NVIDIA'nın H200 çiplerini Çin'e satmasına onay vermişti.