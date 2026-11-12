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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #cop31
        #haberler
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