MAÇ BAŞLADI!

Türkiye Belçika maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Uluslar Ligi)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir'de Belçika'yı konuk ediyor... Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk maçına çıkıyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden ve henüz puan alamayan Türkiye, Belçika karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kadroya dönerken, cezalı Abdülkerim Bardakcı maçta forma giyemiyor. İşte Türkiye-Belçika maçına dair tüm detaylar ve ilk 11'ler...
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.
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A MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN'LA İLK SINAVINDA
Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.
Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
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ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER DÖNDÜ, ABDÜLKERİM YOK
Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.
İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.
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TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar A ligi 1. Grup'taki maç, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.
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