İran'ın Sirik şehrine saldırı

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 11 Kasım 2026

Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber programında, Türkiye'nin yeni dönemdeki diplomasi merkezi rolü masaya yatırılıyor. Dünya liderlerinin bir araya geldiği Antalya buluşması üzerinden küresel güç dengeleri ve stratejik hamleler tüm detaylarıyla ekranlara taşınıyor. İran ABD gerilimi ekseninde Tahran... Daha Fazla Göster Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber programında, Türkiye'nin yeni dönemdeki diplomasi merkezi rolü masaya yatırılıyor. Dünya liderlerinin bir araya geldiği Antalya buluşması üzerinden küresel güç dengeleri ve stratejik hamleler tüm detaylarıyla ekranlara taşınıyor. İran ABD gerilimi ekseninde Tahran'ın izlediği son politikalar ve bölge üzerindeki etkileri inceleniyor. Ayrıca Trump ve Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi iddialarının arka planı ve Avrupa ile ilişkilerdeki son durum, güncel veriler ışığında uzman görüşleriyle değerlendiriliyor. Daha Az Göster