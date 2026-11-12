İran'ın Sirik şehrine saldırı
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Sirik şehrine yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:04 Güncelleme:
IRNA, İran'ın güneyinde yer alan Sirik şehrine yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.
IRNA'nın İranlı yetkililere dayandırdığı bilgiye göre; Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik şehri "bir düşman" saldırısında hedef alındı.
Saldırının askeri nitelikte olduğunu ifade edilirken, hasar veya can kaybına ilişkin bir detay verilmedi.
Saldırıya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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