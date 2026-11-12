Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Dün ve bugün yapılan liderler zirvesinde farklı unvanlarda 96 lideri ülkemizde ağırladık. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz. En yüksek katılımlı COP olmaya adayız. 1 milyon 100 bin metrekarelik EXPO alanımız şimdiye kadar ki en büyük konferans alanları arasındadır.

REKLAM

İKLİM KRİZİ

İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar, küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışla COP31'in taahhütlerin somut sonuçlarıa dönüşmesine imkan verecek bir konferans olarak tasarladık. İlk günü sıfır atık konusuna ayırdık. Zirvenin ikinci gününde dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre temalarına odaklandık. Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketi ile sarsılmış bir ülkedir. 11 şehrimizi etkileyen felakette 53 binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık.

REKLAM

Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık. Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir.

İŞ DÜNYASI SORUMLULUK ÜSTLENMELİ

Her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Böyle evrensel bir mücadele salt hükümetlerin gayretleriyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Şurası gerçek ki bugün karşılaştığımız zorluklarda çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları sömürmenin büyük payı vardır.

2053 HEDEFİMİZİ NET SIFIR EMİSYON OLARAK İLAN ETTİK

Bugün aynı hataları tekrarlar ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir. Böyle bir yanlışa zaten biz izin vermeyiz. İş çevrelerimiz de buna müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji, sanayi, ulaştırma, tarım ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz. 2021 yılında hazırladığımız yeşil mutabakat eylem planımızla kamu kurumları ve özel sektörümüzle yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı yol haritası oluşturduk.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARINI TEŞVİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Temel hedefimiz iklim değişikliği ile mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız. Gelecek 10 senede planımız en az yüzde 50 oranında artış sağlamaktır. Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde son 24 yılda nice başarıya imza attık, nice zorluğun üstesinden geldik. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz.

ENERJİ FİYATLARINDA AŞIRI YÜKSELİŞ BİZLERİ DE ETKİLİYOR

Enerji fiyatlarında aşırı yükseliş elbette bizleri de etkiliyor. Büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye'yi istikrar ve güven adası konumunu son aylarda güçlü biçimde teyit etmiştik. Uluslararası yatırımcılar ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir. Kredi porföyünde dünyada birinci sıradayız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda 6 yıldır zirvedeyiz. Bu sabah 5,1 milyar dolarlık ön anlaşma imzalandı. Bu kaynaklar ihracatçılarımıza, KOBİ'lerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacaktır. Asıl dönüşüm sizlerin vizyonu ve cesaretleriyle, yeni yatırımlarla gerçekleşecektir.

Bunu savunma sanayinde başardık. Başka alanlarda da bu başarıyı yakalamamız mümkündür. Aktif sanayi politikalarımızla, Eximbankamızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız. Bu düşüncelerde TOBB'a bu güzel buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum."