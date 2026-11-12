İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
İzmir'de, iş insanı 72 yaşında Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü olarak bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi
Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:24 Güncelleme:
İzmir'de, tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bekir Kayabaşı (72), Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.
VÜCUTTA KESİCİ ALET VE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI
İHA'da yer alan habere göre Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.
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