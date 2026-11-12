Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı

        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı

        İzmir'de, iş insanı 72 yaşında Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü olarak bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İzmir'de, tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bekir Kayabaşı (72), Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.

        VÜCUTTA KESİCİ ALET VE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI

        İHA'da yer alan habere göre Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

        REKLAM

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk Altın'dan Ankara'da 10 bin fidanlık hatıra ormanı

        Ankara Nallıhan'da 10 hektarlık alanda oluşturulan "Türk Altın Hatıra Ormanı"nın açılışında konuşan Proje ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Fırat Serdar, "Başkentimiz Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, aktif madencilik faaliyetimizin bulunmadığı 10 hektarlık bir alanda, kızılçam ve selvi türlerinden ...
        #İzmir
        #izmir haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber