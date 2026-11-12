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        Haberler Ekonomi Para TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Yılın 4. ve son Enflasyon Raporunu açıklayan TCMB Başkanı Fatih Karahan "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. Bir önceki efnlasyon raporunda TCMB'nin enflasyon tahmini 2026 sonu için yüzde 28, 2027 sonu için yüzde 15, 2028 için ise yüzde 9 olarak açıklanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın 4. ve son Enflasyon Raporunu açıkladı. Buna göre TCMB enflasyon tahminini 2026 sonu için yüzde 28'den yüzde 29,5'e, 2027 sonu için yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 sonu için ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e revize etti.

        İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

        -Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor. Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz.

        -Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor.

        -Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

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        ENERJİ FİYATLARINDA OYNAKLIK SÜRÜYOR

        -Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz.

        -Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı oldu.

        -Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

        -Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

        -Yılın ikinci çeyreğinde büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi.

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        -İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

        -Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Talep göstergelerine ilişkin veriler bir bütün olarak, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

        -Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi.

        -Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor.

        TURİZMDE GÖRÜNÜM BOZULMADI

        -Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı.

        -Jeopolitik gelişmelere rağmen cari açık millî gelire oran olarak yatay seyrediyor.

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        -Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor.

        -2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıktı.

        DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

        -Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. Arz şoklarının enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor.

        -Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilese de oynak seyrediyor.

        -Hizmet enflasyonundaki yavaşlama yıl boyunca devam ederken, temel mal enflasyonu düşük seyrini koruyor. Talep koşullarındaki zayıflama da bu görünümü destekliyor.

        KİRA ENFLASYONUNDAKİ YAVAŞLAMA EĞİLİMİ BELİRGİNLEŞİYOR

        -Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşmekte.

        -Savaşın etkisiyle mart-haziran döneminde yükselen ana eğilim, temmuz ayından itibaren gerilemeye başladı. Ana eğilimdeki iyileşmeyi, daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan trend enflasyon göstergesi de teyit ediyor.

        -Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor.

        -Finansal piyasalardaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak likidite araçlarımızı ve makroihtiyati çerçevemizi aktif bir şekilde kullandık.

        -Fonlama maliyetindeki azalış mevduat ve kredi faizlerine büyük ölçüde yansıdı.

        -Yurt içi yerleşiklerin TL tercihi güçlü kalmaya devam ediyor.

        FONLARDAN ÇIKIŞLAR MEVDUATA YÖNELDİ

        -Fon piyasasındaki gelişmeler sonrasında fonlardan çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.

        -Kredi büyümesi son dönemde yavaşladı.

        -Altın fiyatları ve risk iştahındaki oynaklık rezervlere yansıyor.

        -Jeopolitik gelişmeler dış talep üzerindeki riskleri canlı tutmakla birlikte küresel büyüme, savaşın ilk dönemindeki beklentilere göre daha dirençli seyretti. Bu çerçevede, dış talep varsayımlarımızı her iki yıl için de koruduk.

        ENFLASYON TAHMİNLERİ

        -Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının normalleşmesine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgedeki gerilimlerin artması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bu gelişmeleri dikkate alarak petrol fiyatı varsayımlarımızı 2026 ve 2027 yılları için yukarı yönlü güncelledik.

        -Bu görünüm altında, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5’e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

        -Para politikası duruşumuzu oluştururken; risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz.

        -Fiyat istikrarını sağlayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz.

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        #TCMB
        #Fatih Karahan
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