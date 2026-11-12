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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor: 5 maçlık kara seri!

        A Milli Takım 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor: 5 maçlık kara seri!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olarak üst üste beşinci resmi yenilgisini aldı. Ay-yıldızlılar, böylece 1980-1982 döneminden bu yana ilk kez en az 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

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        Bu sonuçla birlikte Ay-Yıldızlılarımız, oynadığı üst üste 5 resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı.

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        A Milli Takım'ın en son en az 5 maçlık yenilgi serisi 1980–1982 döneminde yaşandı. Milliler o dönemde üst üste 8 karşılaşmayı kaybetti.

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        1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşanan bu kötü seride Galler'e 4-0, Çekoslovakya'ya 2-0, Galler'e 1-0, Çekoslavakya'ya 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne 4-0 ve 3-0'lık skorla yenildik. Ardından Macaristan'a hazırlık maçında 5-0 yenildik ve bu kötü seriyi 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında 1-0'lık galibiyetle sona erdi.

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        Millilerimiz, son seride ise İtalya'ya 2 kez, Belçika'ya 2 kez ve Fransa'ya yenildi.

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