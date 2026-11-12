A Milli Takım 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor: 5 maçlık kara seri!

1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşanan bu kötü seride Galler'e 4-0, Çekoslovakya'ya 2-0, Galler'e 1-0, Çekoslavakya'ya 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne 4-0 ve 3-0'lık skorla yenildik. Ardından Macaristan'a hazırlık maçında 5-0 yenildik ve bu kötü seriyi 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında 1-0'lık galibiyetle sona erdi.