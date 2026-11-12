HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez

ABD Trump yönetimi ile birlikte iklim diplomasisinden çekildi ancak Demokrat Parti'den pek çok vali COP31'e katılım gerçekleştirdi.

ABD iklim eylemi koalisyonudu 'America Is All In'in paneline katılmak için Demokrat Partili Minnesota Valisi ile California Valisi Gavin Newsom COP31'e geldi.

Panel sonrası yerel medyadan sadece Haberturk.com'un bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan ve ABD'de Demokrat Parti'nin 2028 başkan adaylarından biri olarak da adlandırılan Gavin Newsom; Brezilya, Macaristan ve İsrail'deki seçim sonuçlarına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM SONUÇLARINDAN BEN MEMNUNUM AMA TRUMP MEMNUN DEĞİLDİ"

Newsom "Kendi adıma konuşacak olursam Brezilya'da seçim sonuçlarını görmekten memnuniyet duydum. Ama Donald Trump seçim sonuçlarını görmekten memnun değildi. Macaristan ve Sırbistan'da, Brezilya ve İsrail'de ve de kendi ülkemde yaşanan seçim sonuçlarını görmekten memnuniyet duydum. Bu durum bana bir iyilik hali ve iyimserlik duygusu veriyor. Ve sanırım dünya genelinde milyarlarca insana da... Dirençli olduğumuzu ve zorlu geçen bir on yılın üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor" dedi.

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"AB'NİN DE ABD'DE DEĞİŞİMİN GELECEĞİNİ GÖRMELERİNİ UMUYORUM"

Newsom AB ile ABD arasındaki düzenlemelere ilişkin gerilime yönelik soruya da yanıt veren Newsom "Bence onlar Donald Trump'ın geçici olduğunun farkındalar. Avrupa Birliği'ndeki pek çok liderin tehditler, suçlamalar ve saldırılar karşısında boyun eğmemesini, kararlı durmasını ve birlik içinde hareket etmesini umuyorum. Geçen yıl Başbakan Carney'nin Davos'ta konuştuğu dönemde bunun bir örneğini biraz gördüğümüzü düşünüyorum. O hafta söylemlerde çok olumlu bir değişim yaşandı. Bence yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde ortaya çıkan bu seçim sonuçları da bunu pekiştiriyor. Avrupa Birliği liderlerinin bu yönetimin geçici niteliğini fark etmelerini ve değişimin yalnızca bir hafta önce yaşanmadığını, değişimin geleceğini görmelerini umuyorum" dedi.

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"2028'DE NELERİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTEREN KAZANIMLAR"

Ara seçimler ve görev süresinin sonuna yaklaşan Trump gibi bir başkanla nasıl çalıştığına dair soruya ise Newsom "Başkan bunu reddetse bile olumlu ve alternatif bir politika gündemi ortaya koyabilirsiniz. Biz de bunları, 2028'de nelerin mümkün olabileceğini göstermek açısından kazanımlar olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda, daha önce benzerini hiç görmediğimiz ölçekteki yolsuzluk ve çıkar sağlama faaliyetlerinden sorumlu olanları da hesap vermeye zorlamamız gerekiyor" diye konuştu.