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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak

        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak

        COP31 çerçevesinde Antalya'da gazetecilerle bir araya gelen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Onur Genç, gelecek yıl enflasyonun yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Enflasyon düşmezse faizler de düşmez" dedi. Genç, enerji maliyetleri ve jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti. Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırması gerektiğini vurgulayan Genç, ülkenin cari açık ve ekonomik kırılganlık sorunlarının aşılmasında enerji bağımlılığının azaltılmasının kritik rol oynayacağını söyledi

        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        Onur Genç: 2027'de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak

        Bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimlerinden BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Onur Genç, küresel ekonomik görünüm, enflasyon, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir finansmana ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç, 2027 yılı enflasyon beklentilerinin yüzde 25-30 aralığında olduğunu belirtirken, bu tahminin önemli belirsizlikler içerdiğini ifade etti.

        Enflasyonun seyrinde enerji fiyatları, altın, jeopolitik gelişmeler, siyasi gündem, asgari ücret ve iç talep gibi birçok unsurun etkili olacağını kaydeden Genç, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmadan faizlerde de anlamlı bir gerileme beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

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        Genç, şirketler açısından temel meselenin yalnızca krediye erişim olmadığını, finansmanın maliyeti ve fiyatlama belirsizliğinin de iş dünyasını zorladığını belirtti.

        ENERJİ BAĞIMLILIĞI EKONOMİK KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR

        Dünyada savaşlar, enerji maliyetleri ve tedarik zincirlerine ilişkin sorunların ülkelerin ekonomik performansını doğrudan etkilediğini belirten Genç, kendi enerji kaynaklarını geliştiremeyen ve enerji arzını güvence altına alamayan ülkelerin giderek daha fazla zorlandığını söyledi.

        Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmasının yalnızca çevresel açıdan değil, ekonomik rekabet gücü ve cari açık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Genç, enerji bağımlılığının azaltılmasının Türkiye’nin ekonomik kırılganlıklarını gidermede kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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        Genç’e göre yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması kadar, bu kaynaklardan üretilen elektriğin taşınmasını ve dağıtılmasını sağlayacak şebeke altyapısının geliştirilmesi de gerekiyor. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının depolama sistemleri ve güçlü elektrik şebekeleriyle desteklenmesi, enerji dönüşümünün başarısı açısından belirleyici olacak.

        BBVA’DAN 1 TRİLYON EUROLUK SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN HEDEFİ

        BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki hedeflerine de değinen Genç, bankanın 2018-2029 dönemini kapsayan toplam 1 trilyon euroluk finansman taahhüdü bulunduğunu açıkladı.

        Bu hedefin ilk aşamasında, 2018-2024 döneminde 300 milyar euroluk finansman sağlandığını belirten Genç, 2025-2029 dönemi için ilave 700 milyar euroluk kaynak mobilizasyonu hedeflendiğini kaydetti. Genç, söz konusu yeni hedef kapsamında Eylül 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 250 milyar euroluk finansmanın harekete geçirildiğini bildirdi.

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        Bu finansmanın 60 milyar euroluk bölümünün elektrifikasyon alanında kullanıldığını belirten Genç, kaynağın yaklaşık yüzde 45’inin yenilenebilir enerji üretimine, kalan bölümünün ise elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, tüketicilerin elektrifikasyonu, elektrikli araçlar ve demiryolu yatırımları gibi alanlara yöneldiğini söyledi.

        TÜRKİYE’NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE 8 MİLYAR DOLARLIK KATKI

        BBVA’nın Türkiye’deki enerji yatırımlarına ve finansman faaliyetlerine de dikkat çeken Genç, grubun Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yaklaşık 8 milyar dolarlık finansman ve yatırım katkısı sağladığını ifade etti.

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        Türkiye’nin BBVA’nın toplam sürdürülebilir finansman hedefi içinde yüzde 10-15 civarında pay almasının beklendiğini belirten Genç, Türkiye’nin grup kârına yüzde 8 katkı sağladığını hatırlattı. Türkiye’nin enerji dönüşümü için ihtiyaç duyduğu yatırım tutarının büyüklüğüne işaret eden Genç, ülkenin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de elektrikli araçlar ve şarj altyapısına yönelik finansman çalışmalarına değinerek, 2026 yılının ilk sekiz ayında bu alanlarda 27 milyar liranın üzerinde finansman sağlandığını belirtti.

        KARBON SINIRDA 2027’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

        Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın 2027 yılında devreye girmesinin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğuracağını belirten Genç, özellikle ihracatçı şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmak için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

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        Karbon yoğun üretim yapan ve dönüşümünü gerçekleştiremeyen şirketlerin Avrupa pazarında ilave maliyetlerle karşılaşabileceğine dikkat çeken Genç, sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, doğrudan rekabet gücünü belirleyen bir unsur haline geldiğini vurguladı.

        BBVA’nın karbon emisyonlarının yoğun olduğu 10 sektörde 2030 yılına yönelik emisyon azaltım hedefleri ve yol haritaları bulunduğunu belirten Genç, kömür sektörüne ise finansman sağlamama politikası izlediklerini ifade etti. Bankanın emisyon azaltım performansını çalışanların değişken ücret ve prim sistemleriyle ilişkilendirdiğini de kaydetti.

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        KOBİ’LERİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN FİNANSMAN KADAR REHBERLİK DE ÖNEMLİ

        Garanti BBVA Genel Müdürü Cemal Onaran, sürdürülebilir dönüşümün yalnızca büyük şirketlerin gündeminde olmadığını, KOBİ’lerin de bu sürece hazırlanması gerektiğini söyledi.

        Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği, üretim teknolojileri ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda yol haritalarına ihtiyaç duyduğunu belirten Onaran, finansman sağlamanın yanı sıra şirketlere danışmanlık ve rehberlik sunmanın da önemli olduğunu vurguladı.

        Bankanın KOBİ’lerle çalışan 1.250 müşteri yöneticisi bulunduğunu aktaran Onaran, bu ekiplerin önemli bir bölümünün her yıl en az bir sürdürülebilirlik işlemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

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        Onaran, uzun vadeli enerji yatırımlarının finansmanında ise gelirlerin öngörülebilir olmasının, düzenleyici çerçevenin istikrarlı işlemesinin ve fiyat garantilerinin önem taşıdığını belirtti. Yatırımcıların karşılaştığı temel sorunlardan birinin teknolojik yetersizlik değil, projelerin gelir ve geri ödeme riskleri olduğunu kaydetti.

        BANKACILIKTA ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI ENFLASYONUN GERİSİNDE

        Bankacılık sektörünün kârlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Akten, sektörde özkaynak kârlılığının son dört-beş yıldır enflasyonun altında kaldığına dikkat çekti.

        Garanti BBVA’nın yıl sonu için yüzde 27,5 düzeyinde basit özkaynak kârlılığı beklediğini belirten Akten, bankacılık sektörünün kârlılığının sürdürülebilir hale gelmesinin önemine işaret etti.

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        YAPAY ZEKÂ BANKACILIĞI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

        Toplantıda bankacılık sektörünün geleceğini belirleyecek teknolojik gelişmeler de gündeme geldi. Yapay zekânın müşteri deneyiminden operasyonel verimliliğe, dolandırıcılıkla mücadeleden kredi risklerinin yönetimine kadar geniş bir alanda dönüşüm yaratacağı vurgulandı.

        Garanti BBVA’nın 18,6 milyon aktif mobil müşterisine daha kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmesi için yapay zekâ uygulamalarının önemli fırsatlar yarattığı ifade edildi. Sesli asistanlar ve yapay zekâ destekli müşteri iletişimi sistemlerinin de bankacılık hizmetlerinde daha fazla kullanılmasının beklendiği belirtildi.

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        Bununla birlikte yapay zekâ kullanımının siber güvenlik, veri güvenliği ve kredi riskleri bakımından yeni sorumluluklar doğurduğuna dikkat çekildi. Veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacının da enerji yatırımlarını daha önemli hale getirdiği, bu tesislerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistemlere yönelmesinin gündeme geldiği kaydedildi.

        COP31 TÜRKİYE İÇİN FİNANSMAN FIRSATI

        Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Genç, organizasyonun ülkeye sürdürülebilir finansman ve yatırım çekilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

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        Türkiye’nin enerji dönüşümüne ilişkin hedeflerini hayata geçirmesinin hem ekonomik rekabet gücünü artıracağını hem de uluslararası yatırımcılar açısından ülkenin cazibesini güçlendireceğini vurgulayan Genç, sürdürülebilirliğin bir maliyet kalemi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

        Genç’in değerlendirmelerine göre Türkiye’nin önündeki temel başlıklardan biri, enerji arz güvenliğini güçlendirirken dışa bağımlılığı azaltmak ve sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırmak. Bu dönüşümün başarısı ise uzun vadeli finansman, güçlü altyapı yatırımları ve öngörülebilir ekonomik politikalarla mümkün olacak.

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        Editoryal not: Metinde 2025 Eylül sonu itibarıyla açıklanan 250 milyar euroluk finansman verisi ile 2026 ve 2027’ye ilişkin değerlendirmeleri, konuşmadaki dönem ayrımını koruyarak kullandım. Yayına almadan önce özellikle 2026 ilk sekiz ayına ilişkin 27 milyar liralık finansman verisinin tarihini ve BBVA’nın 2025-2029 hedefindeki 250 milyar euroluk gerçekleşmenin kapsamını teyit etmekte fayda var.

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